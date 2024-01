Mandag aften stimlede ikke mindst regeringen og hoffet sammen til Dronningens nytårskur på Amalienborg.

Her var det tydeligt, at det var en historisk aften, efter at Dronningen dagen forinden ganske overraskende havde meddelt sin abdikation – og særligt én politiker markerede ekstra stærkt sin hyldest til dronningen.

Det bemærker de to kjoledesignere Søren Le Schmidt og Jesper Høvring overfor B.T.

»Pernille Rosenkrantz-Theil skilte sig ret meget ud – det gør hun som oftest, for hun plejer gerne have et statement omkring sine outfits,« forklarer Jesper Høvring om social- og boligministeren.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil ankommer til nytårstaffel- og kur i Christian VII's Palæ, Amalienborg Slot, København, mandag den 1. januar 2024. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil ankommer til nytårstaffel- og kur i Christian VII's Palæ, Amalienborg Slot, København, mandag den 1. januar 2024. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I år var den socialdemokratiske social- og boligministers statement en hyldest til dronningen, hvilket hun også selv bekræftede.

»Pernille Rosenkrantz-Theil hyldede jo Dronningen med ikke bare én, men seks forskellige 'daisyes' om både halsen, i ørene og som brocher,« bemærker Søren le Schmidt.

Dronning Margrethe har som bekendt Daisy som kælenavn, hvilket netop betyder marguerit på engelsk.

Samme blomst bar Dronningen også i form af en sølvbroche, da hun under sin nytårstale annoncerede sin abdikation.

Dronning Margrethe annoncerede i sin nytårstale 31. december 2023, at hun videregiver tronen til kronprins Frederik søndag 14. januar. Her bar hun en sølvbroche i form af en marguerit. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe annoncerede i sin nytårstale 31. december 2023, at hun videregiver tronen til kronprins Frederik søndag 14. januar. Her bar hun en sølvbroche i form af en marguerit. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

De to kjoledesignere Jesper Høvring og Søren Le Schmidt har begge designet for de kendte og kongelige - også til aftenens nytårstaffel.

For dem var det tydeligt, at årets nytårstaffel for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet bar præg af, at det ville være det sidste med Dronningen som vært.

»Det var lidt en tendens i aften, at folk ville hylde Hendes Majestæt med både deres farvevalg og volumen i kjolerne i både ærmer og skørter eller med dramatiske kapper og slag. Dronningen er jo glad for farver, og det er også det farverige, vi ser i modebilledet og på de røde løber, så det havde jeg også regnet med,« siger Søren Le Schmidt.

»Gæsterne klæder sig altid utroligt festligt på til nytårstaffel, men det var tydeligt, at folk havde gjort sig umage. Det var generelt en rigtig flot aften, hvor alle var meget glade. Det var tydeligt at mærke, at det var historisk,« tilføjer Jesper Høvring.

Statsminister Mette Frederiksen ankommer til nytårstaffel- og kur i Christian VII's Palæ, Amalienborg Slot, København, mandag den 1. januar 2024. (Foto: Martin Sylvest 2023) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen ankommer til nytårstaffel- og kur i Christian VII's Palæ, Amalienborg Slot, København, mandag den 1. januar 2024. (Foto: Martin Sylvest 2023) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Begge kjoledesignere bemærker ikke mindst statsminister Mette Frederiksens pompøse og smukke antræk.

»Det var nyt at se statsministeren i en så grafisk og dramatisk kjole med denne her halsudskæring og de store ærmer, der nærmest gav sådan en kappeeffekt. Det var meget velfungerende,« siger Søren Le Schmidt til slut.

