Fredag 21. januar kunne norske prinsesse Ingrid Alexandra fejre sin 18-års fødselsdag.

Og det skete i en ganske særlig kjole.

Som tronarving kunne man måske tro, at der var blevet smidt en god portion penge efter en ny kjole, men faktisk forholder det sig lige omvendt.

Prinsessen har nemlig gjort sig lidt af et genbrugskup, ifølge det norske Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle.

Prinsessen er glad for at låne sin mors tøj. Vis mere Prinsessen er glad for at låne sin mors tøj.

»Kjolen er fra Lanvin, og Kronprinsessen brugte den det samme år, som prinsessen (Ingrid Alexandra, red.). Hvor cool er det ikke lige? Kjolen er faktisk lige så gammel som prinsessen, men den ser alligevel frisk og tidssvarende ud,« siger hun til Dagbladet..

Kronprinsessen er som bekendt Mette-Marit, som er gift med den norske kkronprins, Håkon. Hun skulle, ifølge Caroline Vagle, have brugt kjolen ved Nobels Fredspriskoncerten i 2004..

Og ifølge den royale ekspert er det langt fra første gang, at den unge prinsesse har været på rov i sin mors gemakker.

»Prinsessen har, så vidt jeg kan se, konsekvent brugt sin mors tøj i officielle sammenhænge den seneste tid, og det kan jeg ikke andet end at hylde. Jeg synes, det er så sejt, og hun fremstår virkelig som et godt forbillede. Klog, reflekteret og flot,« lyder det fra Caroline Vagle.

Frem til 1990 var det i Norge kun hankøn, som kunne arve tronen, men det blev lavet om med en grundlovsændring.

Når Ingrid Alexandra en dag sætter sig på tronen, bliver hun landets første regerende dronning siden danske Margrete 1. regerede over Danmark, Sverige og Norge.