Lørdag fyldte kronprinsesse Mary 50 år, og i den anledning blev hun hyldet i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn, hvorfra et stort tv-transmitteret show rullede sig ud i hendes ære.

Efter showet stillede kronprinsesse Mary troskyldigt op med et kort svar på B.T.s kongehusreporters spørgsmål om, hvad hun syntes om aftenen.

»Det var meget rørende, men samtidig underholdende,« lød det med et smil fra den pligtopfyldende 50-årige kronprinsesse, da hun og familien var på vej til at forlade søndag aftens fejring.

Men det fik hendes børn til at sætte foden i.

»Mor, du behøvede ikke at sige noget,« lød det bestemt fra prinsesse Isabella, som en fremhævning af lillebror prins Vincent lavmælte påpegning lige forinden.

I videoen øverst i artiklen kan du selv høre den lille detalje.

En detalje, som får B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen til at trække på smilebåndet.

»Men kronprinsesse Mary er altid meget sød overfor pressen, så hun kan selvfølgelig ikke lade være med at sige noget,« fortæller den mangeårige kongehusreporter.

Kronprinsesse Mary, prins Vincent, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine, prins Christian og kronprins Frederik forlader til TV2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år - Vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag den 6. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary, prins Vincent, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine, prins Christian og kronprins Frederik forlader til TV2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år - Vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag den 6. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han mener, at det er klædeligt for Kongehuset, at de royale børn slår sig lidt løs.

Eksempelvis som når prins Vincent og prinsesse Isabella fortæller sandheder om deres mor i showet. Eksempelvis fortalte de, at kronprinsesse Mary ikke altid har lige nemt ved at udtale danske ord.

Heinel forklarer, at Kronprinsfamilien formentlig har haft samtaler om, hvad man siger til pressen.

»Det er svært at sige noget om, hvorfor de siger, som de gør, men det kan måske pege på, at kronprinsfamilien har de her samtaler om, hvornår man skal tale med pressen, og hvornår man ikke behøver. Og sådan en samtale har de så formentligt haft inden,« påpeger Jacob Heinel Jensen.

Prinsesse Isabella, prins Christian, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, prinsesse Josephine og prins Vincent ankommer til TV2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år - Vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag den 6. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Isabella, prins Christian, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, prinsesse Josephine og prins Vincent ankommer til TV2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år - Vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag den 6. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men uanset årsagen til prins Vincent og prinsesse Isabellas lille påmindelse til deres mor, så mener den royale korrespondent, at sådanne udmeldinger på bedste vis minder os om, at den royale familie også bare er det: En familie.

»Kronprinsparrets børn giver dem et meget menneskeligt ansigt, fordi de er så umiddelbare i deres udmeldinger. Børnene er normalt ikke sky over for pressen,« fortæller Jacob Heinel Jensen med et smil.

Han nævner særligt 14-årige prinsesse Isabella som »klart den mest underholdende af de børn«, efter hun det seneste lille års tid har gjort sig en del bemærket i offentligheden.

I maj kunne man nemlig for første gang høre hende tale med bestemt stemme til sin mor kronprinsessen.

»Jeg skulle jo med farmor, er du helt væk?« lød det fra Isabella – hvilket blev nemlig fanget på video af den fremmødte presse – da hun til prins Christians konfirmation gik fra pressefotograferingen med dronning Margrethe, for så at blive kaldt tilbage til flere billeder af mor Mary.

Anders Hemmingsen tog en selfie med prinsesse Isabella til EM-landskamp tidligere på året. Det sjældne billede lagde han op til stor opmærksomhed på sin Instagram-profil. Foto: Privat Vis mere Anders Hemmingsen tog en selfie med prinsesse Isabella til EM-landskamp tidligere på året. Det sjældne billede lagde han op til stor opmærksomhed på sin Instagram-profil. Foto: Privat

Måneden efter stjal prinsesse Isabella atter billedet, da hun fik taget et billede med instagrammeren Anders Hemmingsen, som kom på alles læber, straks efter det blev lagt ud.

Optrinet til prins Christians konfirmation nåede tilmed også søndagens TV 2-show 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse'.

»Under showet blev det klip, hvor prinsesse Isabella kan høres sige: 'Er du helt væk?' vist, og der kunne jeg se, at hun fortrak et smil. Hun ved jo godt, at hun er en royal superstjerne, fordi hun har været så meget i medierne,« slutter Jacob Heinel Jensen.