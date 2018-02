Siden lørdag har det danske folk haft mulighed for at sige et sidste farvel til prins Henrik, som har ligget på såkaldt Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke.

Det har været strengt forbudt at tage billeder - skulle man alligevel driste sig til at forevige Prinsens båre, vil billedet blive destrueret og fotografen bortvist, lød meldingen. Istedet har Kongehuset valgt selv at lægge billeder og videoer af seancen på sine sociale medier. Og her kan man i en video med rørende nærbilleder se en sød detalje.

Fredag var den royale familie forbi for at sige farvel til Prinsen, og i den forbindelse blev der lagt en bårebuket fra familien. Og som man kan se i videoen, er den prydet med et bånd, hvor navne er trykt i guld.

Buketten er til 'grand-papa', kan man se. Bedstefar. En rolle, prins Henrik nød, da han - modsat i sin fader-rolle - kunne elske sine børnebørn ubetinget og ikke være nødt til at opdrage dem, som han tidligere har fortalt.

Foruden modtageren er giverne også præget i guld. 'Mary', 'Frederik', 'Joachim' og 'Marie', står der. Og endeligt, på et hvidt silkebånd, står navnet 'Daisy'.

Daisy er dronning Margrethes kælenavn. Et navn, som både de nære venner og hendes nu afdøde ægtemand yndede at kalde hende, og som hun underskriver sine breve med.

Kælenavnet stammer oprindeligt fra hendes engelske mormor Margaretha, som blev kaldt 'Daisy' efter det engelske ord for marguerit, og det er siden gået i arv til dronning Margrethe, som er døbt Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid.

I 1987 blev margueritten officielt Danmarks nationalblomst.