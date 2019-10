Den belgiske prinsesse Esméralda blev angiveligt anholdt af politiet i London under en klimademonstration tidligere denne uge.

Hun blev derefter ført bort fra stedet af betjente - før hun senere blev løsladt.

Det skriver flere britiske medier - blandt andet The Telegraph.

Den 63-årige prinsesse er datter af den afdøde belgiske konge Leopold III - og hun er tante til landets nuværende konge, Philippe.

Hun var en del af de klimademonstrationer, som aktivistnetværket Extinction Rebellion afholder i London - og det var i den forbindelse, hun blev anholdt.

Et billede af et dokument, der tilsyneladende viser, at den belgiske prinsesse - der udover at være klimaforkæmper også er journalist og forfatter - blev 'løstladt under efterforskning', florerer nu på internettet.

Mere end 1.100 demonstranter er blevet anholdt siden i mandags, skriver The Telegraph.

Mandag var den første dag i en to uger lang kampagne, som Extinction Rebellion har sat i gang. Aktivisterne kræver, at regeringer tager truslen fra klimaforandringer mere alvorligt.