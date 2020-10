For første gang har Belgiens kong Philippe mødt sin halvsøster, Delphine de Saxe-Cobourg, der nu officielt er prinsesse i Belgien.

Mødet fandt sted torsdag og blev efterfølgende foreviget med et billede, der siden ramte internettet og medier verden over.

Og ifølge Sebastian Olden-Jørgensen, historiker og kongehusekspert, er billedets frigivelse en helt bevidst strategi foretaget af det belgiske kongehus.

»Det er almindelig taktik og en form for damage control. Kongehuset har accepteret, at der ikke er mere at gøre. De anerkender mødet og tager det til efterretning,« siger han til B.T.

Delphine de Saxe-Cobourg mødte pressen, efter hun af retten fik lov at kalde sig prinsesse. Foto: Olivier Hoslet

Sagen om kong Albert og Delphine de Saxe-Cobourg, før kendt under navnet Boël, har efterhånden trukket adskillige overskrifter verden over og er vel nok den mest omstridte sag i nyere tid inden for verdens kongehuse.

I 2005 udtalte Delphine de Saxe-Cobourg, at hun var sikker på, hvem hendes far var. Hendes mor, Sybille de Selys Longchamps, hævdede nemlig at have haft en affære med kong Albert fra 1966 til 1984.

Kong Albert, der i dag er 86 år, strittede imod og afviste pure. Men retten i Bruxelles beordrede, at han skulle afgive dna for at bevise, at han ikke var far til Delphine de Saxe-Cobourg.

Han skulle endda betale dagbøder på 37.000 kroner for hver dag, der gik uden at få lavet en test.

Far og datter. Kong Albert og Delphine de Saxe-Cobourg. Foto: ERIC LALMAND

Dna-prøven viste, at kong Albert er far til Delphine de Saxe-Cobourg. Og efterfølgende indrømmede kongen så alle påstande om hans tidligere affære.

Beviserne gjorde, at hun krævede at blive tituleret hendes kongelige højhed og prinsesse af Belgien, hvilket hun fik trumfet igennem ved retten 1. oktober.

Og nu, knap 14 dage efter retssagens afgørelse, har hun mødt sin halvbror for første gang.

Set udefra er der dog én særlig ting, som er bemærkelsesværdig i Sebastian Olden-Jørgensens øjne.

Delphine de Saxe-Cobourg og kong Philippe under mødet torsdag. Foto: HANDOUT

Nemlig det faktum, at det er Delphine de Saxe-Cobourgs halvbror og ikke faderen, kong Albert, der optræder på billedet.

»Det er interessant. Det er i hvert fald med til at understrege sagens officielle side – at det er kongehuset som sådan.«

»Det signalerer tydeligt, at det handler mere om institutionen end det personlige, og det er interessant. Og så ved man jo ikke, om mundvigene ville pege nedad, hvis kong Albert var med.«

Samtidig udelukker Sebastian Olden-Jørgensen ikke, at der også kan være noget mere personligt og familiært bag billedet.

Delphine de Saxe-Cobourg optræder blandt andet i cowboybukser, mens kong Philippe har åbenstående skjorte og krøllet jakke på. Men det er generelt svært at vurdere udefra, bemærker Sebastian Olden-Jørgensen.

I en fælles meddelelse fra kong Philippe og Delphine de Saxe-Cobourg står der, at de ved mødet lærte hinanden at kende og talte om fælles interesser. Derudover påpeger de, at familiebåndet nu bliver udvidet.

Om Delphine de Saxe-Cobourg officielt bliver en del af kongehuset, vil Sebastian Olden-Jørgensen helst ikke spå om.

»Det er svært at vurdere. Hun har jo tidligere tilkendegivet, at det var anerkendelsen og titlen som sådan, hun ønskede. Hvis det var herhjemme, kunne hun muligvis være blevet protektor eller fået lov at klippe nogle snore.«

»Men det kommer meget an på, hvordan arbejdsfordelingen er i Belgiens kongehus. Og hvor meget de hver især bidrager.«