​Belgiens hemmelige prinsesse, der var et resultat af et kongeligt sidespring, har mødt sin far, tidligere kong Albert, for første gang, siden en retssag for kort siden fastslog faderskabet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I januar erkendte kongens far, den nu abdicerede Albert II, at være far til den belgiske kunstner, der indtil denne måned har heddet Delphine Boël.

Den tidligere konge har ellers i årevis afvist at være far til den i dag 52-årige kvinde som resultat af en affære.

