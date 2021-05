Når prins Christian skal konfirmeres næste lørdag, er der kun plads til 25 personer på grund af covid-19. Og mens en større del af de kongelige gæster må blive hjemme, er der nogle, der allerede er sikret en plads til festen.

B.T. kan nu fortælle, at Christians to ældste fætre, prins Nikolai på 21 og prins Felix på 18, har fået invitation til konfirmationen. Det bekræfter grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

»Prinserne er blevet inviteret,« siger hun.

Men ellers holder hoffet kortene tæt til kroppen. Kongehusets kommunikationsafdeling vil ikke afsløre listen på gæsterne, fordi festen anses som privat. Derfor kan vi først forvente at kende alle navnene, når de prominente deltagere ankommer til Fredensborg Slotskirke.

Det største spørgsmål er, at om prins Joachim og prinsesse Marie skal med. Parret flyttede i 2019 til Paris, og coronarestriktionerne gør det svært at rejse på grund af karantæneregler. Dog er det også utænkeligt, at prins Joachim ikke kommer – han er nemlig fadder til prins Christian. Og under coronakrisen i 2020 var det muligt for prins Joachim og prinsesse Marie at rejse frem og tilbage mellem Frankrig og Danmark.

Portrætfoto af prins Christian udsendt af Kongehuset i forbindelse med at han fylder 15 år den 15. oktober 2020.

Et forsigtigt gæt er, at parret – og børnene prins Henrik prinsesse Athena – vil være blandt gæsterne lørdag den 15. maj.

Det er meget lang tid siden, prins Christian har set sin morfar, John Donaldson, og hans hustru, Susan Moody. De befinder sig i Storbritannien og har ikke set den danske kongefamilie længe. Derfor har kronprinsparret naturligvis længe ønsket sig, at parret kunne være med til Christians store dag, men det har været stort set umuligt at rejse ind og ud fra de britiske øer. Det er dog meget sandsynligt, at parret nu er vaccineret, og derfor burde det være mindre risikabelt at rejse.

Dog er det ret usikkert, om vi kommer til at se parret.

Endnu mere usikkert er det, om Marys australske familie, søstrene Jane Stephens og Patricia Bailey samt broderen John, vil kunne deltage. Australien har også haft nogle af de allerstrengeste rejseregler under pandemien. Det indebærer et meget begrænset antal flyvninger ind og ud af landet – og når man rejser retur, skal man i karantæne på et hotel i to uger.

Prinsesse Josephine, prins Christian, kronprins Frederik, prins Vincent, kronprinsesse Mary og prinsesse Isabella. Sommerhilsen fra kronprinsfamilien 2020. Billederne er lagt på kongehuset.dk den 31. august 2020.

Det må regnes som usandsynligt, at Jane, Patricia og John er med som gæster.

Prins Christians egen familie, farmor dronning Margrethe og prinsesse Benedikte udgør otte mennesker. Hvis man medregner prins Joachim, prinsesse Marie, prins Henrik, prinsesse Athena, prins Nikolai og prins Felix, ryger antallet af deltagere op på 14.

Dermed er der kun 11 pladser tilbage til de resterende gæster. Allerede nu har både det norske og det svenske kongehus meddelt, at de ikke kommer til konfirmationen, skriver Se og Hør.

Udover prins Joachim stod kronprins Frederiks bedste ven, Jeppe Handwerk, også fadder til Christian, da han blev døbt tilbage i 2006. Dermed er det også sandsynligt, at han har fået en invitation.