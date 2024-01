Endnu en hemmelig gæst til det kommende kongepars første fest er bekræftet.

For nu bekræfter den grønlandske regering overfor B.T., hvem der er inviteret med til den fornemme kur som repræsentant for landet.

»Ja, Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede deltager,« lyder bekræftelsen fra regeringen.

Múte B. Egede er regeringsleder, såkaldt landsstyreformand, i Grønland.

Den en halv time lange kur afholdes ifølge kongehuset med 'et glas champagne' til særligt indbudte, efter dronning Margrethe formelt har underskrevet sin abdikation i Statsrådet, og før kronprins Frederik skal ud på balkonen på Christiansborg Slot og udråbes som ny konge.

Landsstyreformand i Grønland Múte B. Egede og statsminister Mette Frederiksen under pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 3. november 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Landsstyreformand i Grønland Múte B. Egede og statsminister Mette Frederiksen under pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 3. november 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kongehuset har overfor B.T. bekræftet, at der vil være royal deltagelse fra kronprins Frederiks lillebror prins Joachim, samt kronprinsesse Marys storesøster, farmeceut Jane Alison Stephens.

Derudover har Folketingets formand Søren Gade bekræftet til B.T., at han og statsminister Mette Frederiksen deltager, sammen med en repræsentant for henholdsvis Færøerne og Grønland.

Nu bekræfter den grønlandske regering så, at deres hidtil hemmeligholdte repræsentant er regeringslederen Múte B. Egede.

Repræsentanten fra Færøerne er deres regeringsleder, den såkaldte lagmand, Aksel V. Johannesen, der ligeledes er formand for det socialdemokratiske parti Javnaðarflokkurin.

Af nævneværdige afbud til det kommende Kongepars første fest finder man kronprinsesse Marys store støtte, hendes far John Donaldson, samt kronprins Frederiks svigerinde prinsesse Marie, der ikke vil ledsage sin mand prins Joachim til kuren.

»Kuren er en af de mange nye traditioner, som er ved at blive indstiftet med tronskiftet. Der sker så meget afgørende de her dage, og det virker til, at man gerne vil have den her nye tradition, hvor man markerer tronskiftet med de allermest fremtrædende repræsentanter fra landet imellem mødet i Statsrådet og proklamationen,« har kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen tidligere forklaret i B.T.



