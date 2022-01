Det blev kaldt en katastrofe, et pr-mæssigt mareridt og et karaktermord, da prins Andrew i 2019 tonede frem i et BBC-interview og forklarede, at han ikke kunne svede.

Men faktisk var det langtfra meningen, at det skulle ende så galt – for prinsen var godt forberedt, afslører journalisten bag interviewet nu.

»Det var prins Andrew, der foreslog at fortælle mig tidligt i vores møde, at han 'ikke kunne svede' ... Jeg husker, at han spurgte mig direkte, om vi troede, at det ville være interessant at høre. Og jeg sagde ja … og at vi ville høre så mange detaljer fra ham, som vi kunne,« skriver journalisten Emily Maitlis i et indlæg på BBC.

Det var i november 2019, at dronning Elizabeths næstældste søn, der engang var nummer to i tronfølgen, satte sig i den varme stol, der i dagens anledning var stillet op på Buckingham Palace, for at medvirke i en udgave af tv-programmet 'Newsnight', der svarer til DRs 'Deadline'.

Prins Andrew og det britiske kongehus holder i disse dage vejret, mens det afgøres, om han ender med at skulle for retten. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Et interview, der endte med at give genklang over hele verden af flere årsager.

»Det her interview har historisk karakter. Det er helt uhørt, at en britisk kongelig frivilligt stiller op og svarer på kritiske spørgsmål i 'Newsnight',« forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der er bosat i London.

Det var prins Andrew selv, der havde ønsket at lave interviewet, så han kunne fortælle sin historie – men det endte så tåkrummende pinligt, at det snarere skadede hans ry.

»Det er aldrig sket. Jeg kan absolut kategorisk sige dig, at det aldrig er sket,« svarede prinsen, da han blev spurgt til de beskyldninger, som Virginia Giuffre har rettet mod prinsen.

Prins Andrew med sin ekskone, Sarah Ferguson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Giuffre indgav i 2021 et civilt søgsmål mod prinsen, som hun anklager for at have haft sex med hende mod hendes vilje, da hun var 17 år og blev holdt som sexslave af Jeffrey Epstein.



Da interviewet blev lavet i 2019, var der endnu ingen retssag på vej – alene beskyldningerne fra Giuffre, der blandt andet havde delt et billede i medierne, hvor prins Andrew holder om hende.

Prins Andrew mere end antydede i interviewet, at billedet er forfalsket. Desuden mente prinsen også, at Virginia Giuffre huskede forkert, når hun beskrev, at hun blandt andet havde danset med prinsen, der havde svedt meget.

»Der er et lille problem med det med at svede, for jeg har en underlig lidelse, der gør, at jeg ikke kan svede eller ikke kunne svede på det tidspunkt,« lød det fra prinsen, der forklarede, at han under sin udsendelse i Falklandskrigen havde fået en adrenalinklump, der gjorde det umuligt for ham at svede meget.

Virginia Giuffre har anlagt et civilt søgsmål mod prinsen. Foto: SHANNON STAPLETON

Efter interviewet er prins Andrew blevet latterliggjort, mens andre har forsvaret ham med, at det var BBC, der havde lokket ham i baghold og kastet ham for bussen.

Men det afviser Maitlis. Hun fortæller, at prinsen selv havde kontaktet BBC for at medvirke i programmet, at hun og flere andre fra BBC havde holdt et indledende møde med prinsen på Buckingham Palace, hvor interviewet blev nøje gennemgået, og at meningen med interviewet blot var at lade prins Andrew fortælle sin version.

Hun indrømmer dog, at også hun blev overrasket over svarene:

»Jeg var allerede forberedt på meget af det, han ville sige – men ikke på den præcise måde, som han sagde det på,« forklarer hun.

Prins Andrew kendte alle spørgsmålene, inden han stillede op til et interview med BBC. Foto: JOHN THYS

Ifølge Jakob Illeborg er der flere årsager til, at Maitlis netop nu vælger at tage bladet fra munden.

»BBC skal være respektfulde om kongehuset, men de skal heller ikke ligge under for kongehuset. Men omvendt må de heller ikke spænde ben for dem på en unfair måde. Så hun fortæller, at de gjorde det efter alle kunstens regler. Det er vigtigt for hende, at folk opfatter BBC som værende upartisk,« siger Illeborg.

Han mener dog ikke, at Maitlis' indlæg hjælper prins Andrew, der netop i disse dage afventer, om han ender med at skulle for retten i sagen mod Virginia Giuffre.

»Jeg tror ikke, det pynter på hans i forvejen dårlige situation. Det står klart, at det er ham, der kom til BBC, og at han fik særbehandling. Så han kan ikke på nogen måde sige, at han er blevet fanget på det forkerte ben. Og det kan jo godt vise sig at være afgørende, hvis nu det med at svede viser sig ikke være korrekt, for eksempel,« forklarer Illeborg.