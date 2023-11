Lige som man troede, at vindene havde lagt sig, er en ny storm under optrækning i det britiske kongehus.

For prins Harry er ikke blevet inviteret med til sin fars, kong Charles', 75-års fødselsdag. Og det har fået den emigrerede prins op på dupperne.

Balladen har set dagens lys, efter den pæne britiske avis The Times skrev, at prinsen ikke havde i sinde at dukke op, når kong Charles den 14. November kan fejre sin halvrunde dag.

Men den udlægning er prins Harry ikke enig i. Og det har fået ham til at ty til genmæle.

Prins Harry ved kong Charles kroning. Foto: Richard Pohle/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Harry ved kong Charles kroning. Foto: Richard Pohle/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge prinsen er han nemlig slet ikke blevet inviteret:

»Som modsvar på de overskrifter, der har været i de britiske medier, så har der ikke været nogen kontakt vedrørende en invitation til Hans Majestæts snarlige fødselsdag,« udtalte prinsens repræsentant til det britiske medie Independent.

Han tilføjede desuden, at det er skuffende, hvis nogen antyder noget andet.

Ifølge Independent holder kong Charles en større aftenfest i den kongelige Clarence House ved siden af Buckingham Palace i London, hvor han og dronning Camilla har boet gennem snart 20 år. Festen finder sted på tirsdag, hvor han har fødselsdag. Men det bliver altså tilsyneladende uden kongens yngste søn.

Prins Harry er ikke blevet inviteret med til sin fars fødselsdag. Foto: Chris Graythen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Harry er ikke blevet inviteret med til sin fars fødselsdag. Foto: Chris Graythen/AFP/Ritzau Scanpix

Balladen om fødselsdagen er kun den seneste i rækken af problemer, der har været i det betændte forhold mellem prins Harry og det britiske kongehus, siden han og hans kone, hertuginde Meghan, forlod kongehuset i 2020.

Da fravalgte de at være arbejdende kongelige og valgte i stedet at flytte til Californien i USA.

Siden har skandalerne stået i kø, da parret gentagne gange har hængt kongehusets beskidte vasketøj til skue for offentligheden.

Først stod de i marts 2021 frem i et interview med den amerikanske talk showvært Oprah Winfrey og fortalte, hvordan Meghan var blevet mobbet så voldsomt indenfor kongehusets vægge, at hun havde selvmordstanker. Desuden fortalte de, at et medlem af den kongelige familie havde udtrykt sig racistisk, da vedkommende havde udtrykt bekymring for, om parrets dengang kommende barn ville blive farvet.

Sidenhen har parret gået endnu mere til makronerne i først en dokumentar på Netflix i december 2022, hvor parret beskyldte blandt andet prinsesse Kate for at være jaloux på hertuginde Meghan. Desuden insinuerede de, at nogen ved hoffet havde spredt negative historier om Meghan til medierne.

Og så gav prins Harry den gas endnu en gang, da han i januar 2023 udgav sin bog 'Reserven', hvor han blandt andet afslørede sit problematiske forhold til sin far og storebror, prins William.

Balladen fortsatte, da man forud for Kong Charles' kroning i maj helt frem til 11. time ikke vidste, om prins Harry og hertuginde Meghan ville komme – og i så fald, hvilken rolle de ville få.

Prins Harry endte med at deltage i kroningen alene uden sin kone, der blev hjemme i Californien for at passe på parrets børn.