Et spørgsmål om uniformer til prins Philips begravelse har ført til en større ballade i det britiske kongehus.

Mens prins Harry indtil videre har holdt lav profil, så har prins Andrew angiveligt kæmpet for at slippe for den totale ydmygelse. Og det har ifølge Daily Mail nu ført til, at dronning Elizabeths har taget en opsigtsvækkende beslutning.

Ondrejningspunktet for balladen er, hvorvidt alle de myndige prinser kunne iklæde sig militære uniformer for at ære prins Philip.

Normalt ville dette være kutyme, men da både prins Harry og prins Andrew de senere år har været omdrejningspunkt i skandaler, blev det meddelt, at de ville komme i civil.

Prins Andrew, der her ses ved siden af dronningen, vil nok få det svært, hvis han må undvære sin militære uniform ved prins Philips begravelse. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Prins Andrew, der her ses ved siden af dronningen, vil nok få det svært, hvis han må undvære sin militære uniform ved prins Philips begravelse. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Det var prins Andrew, der engang var den anden i tronfølgen, ikke tilfreds med, og han kæmpede angiveligt for alligevel at få lov at iklæde sig sin admiraluniform til begravelsen, skrev Daily Mail onsdag.

Og torsdag har dronningen så tilsyneladende blandet sig i balladen. Ifølge Daily Mail vil ingen af prinserne - hverken prins Charles, prins William, prins Andrew, prins Edward eller prins Harry - bære militære uniformer til begravelsen.

Begrundelsen for beslutningen skulle angiveligt være, at ingen i så fald vil risikere en ymygelse, og at kongefamilien vil fremstå samlet. Beslutningen er dog ikke officielt bekræftet fra kongehuset, men ifølge Daily Mail vil det blive meddelt torsdag.

Ifølge kongehusekspert og historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet ville det ikke have være rart for prins Andrew, der har haft en lang karriere i flåden, hvis han måtte undvære uniformen til begravelsen som en af de eneste.

Prins Harrys militære karriere sluttede, da han forlod det britiske kongehus. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH Vis mere Prins Harrys militære karriere sluttede, da han forlod det britiske kongehus. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

»Jeg tror, at prins Andrew vil føle det som en ydmygelse,« udtalte han til B.T. onsdag, inden meldingen om, at tilsyneladende alle de kongelige vil komme i civil kom frem.

Årsagen til, at Andrew og Harry ikke kunne trække i deres uniformer skyldes, at Prins Harry mistede sine militære titler, da han forlod kongehuset, mens prins Andrew indtil videre har trukket sig fra sine royale pligter, efter han blev lænket til sagen om sexmisbrugeren Jeffrey Epstein.

Ifølge Bregnsbo er der forskel på de situationer:

»Prins Harry ligger, som han har redt. Og Harry er ikke mistænkt for at have forbindelser til kriminelle kredse overhovedet. Så grundene til, at de to ikke kan møde i uniform, kan slet ikke sammenlignes,« forklarer han.

Prins Harry har måttet afgive sine militære titler som følge af sin exit fra kongehuset. Foto: JOHN STILLWELL Vis mere Prins Harry har måttet afgive sine militære titler som følge af sin exit fra kongehuset. Foto: JOHN STILLWELL

Uanset årsag ville et fravær af uniformen på de to prinser udstille de problemer, som det britiske kongehus har.

»Ja, det gør det, for ellers ville de selvfølgelig være mødt i deres uniformer. Og det kan jeg forestille mig, at prins Andrew fortsat gerne vil,« forklarede Bregnsbo onsdag.

Også problemerne mellem prins Harry og hans bror, William, risikerer at blive udstillet ved begravelsen. De to brødre har angiveligt ikke mødt hinanden personligt, siden prins Harry forlod England for et år siden.

Hans tilbagevenden til England i forbindelse med begravelsen kan derfor sætte følelser i kog.

Mens prins Harry til begravelsen forventes at møde op i civil, så vil prins William formentlig havde sin militæruniform på. Foto: Toby Melville Vis mere Mens prins Harry til begravelsen forventes at møde op i civil, så vil prins William formentlig havde sin militæruniform på. Foto: Toby Melville

Skellet mellem de to brødre kunne også ses på den måde, de kommenterede deres farfars dødsfald.

Prins Harry er sammen med sin kone blev kritiseret for at have lagt en respektfuld men for fåmælt hilsen ud på deres hjemmeside med ordene:

»Til kærligt minde om hans kongelige højhed, hertugen af Edinburgh 1921-2021. Tak for din tjeneste – du vil blive meget savnet,« lød det kort fra parret efter prinsens død.

Derimod udsendte prins William mandag en længere og meget rørende besked om sin farfar, akkompagneret af et billede af prins Philip med prins Williams ældste søn, prins George.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Her understregede prins William blandt andet, at både han og hertuginde Kate vil fortsætte med at støtte dronning Elizabeth i de kommende år. Et stærkt budskab, der kan ses som værende i direkte modsætning af Harrys exit fra kongehuset:

Michael Bregnsbo vil ikke gætte på, om Williams budskab er et vink til broderen, der har forladt kongehuset. Men prins William har også en anden i interesse i sin hilsen:

»Der er den forskel, at William skal overtage tronen en dag, og det skal hans bror ikke. Så når han træder ind og støtter dronningen, så er det hans egen kommende kongegerning, han forbereder sig på, mens prins Harry har valgt andre græsgange,« forklarer Michael Bregnsbo.

Vel hjemme i England, hvor han med det samme er gået i karantæne, lod prins Harry dog ikke sin brors rørende hilsen stå alene.

Kun 32 minutter efter, at William udsendte sin hilsen, lagde Harry en længere og mere rørende hilsen ud på sin hjemmeside Archewell.com.