Prinsesse Marie har i denne uge efterladt mand og børn i Paris for at tage til Uganda med Folkekirkens Nødhjælp og hjælpe med det humanitære arbejde. B.T. er med og guider dig gennem turen.

For hvorfor tager de kongelige egentlig på så mange ture? Hvem får noget ud af det? Og hvad får kongehuset selv ud af det?

Det er der flere svar på, hvis man spørger eksperter.

Ifølge kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen er det en gammel tradition:

Det er seks år siden, at prinsesse Marie sidst var af sted med Folkekirkens Nødhjælp. Foto: Mikkel Østergaard Vis mere Det er seks år siden, at prinsesse Marie sidst var af sted med Folkekirkens Nødhjælp. Foto: Mikkel Østergaard

»Det er en over 100 år gammel strategi i kongehuset, at de stiller sig i spidsen for gode initiativer for civilsamfundet og dermed gør noget for en god sag og viser deres eksistensberettigelse og skaber netværk på en positiv måde,« siger han.

Prinsesse Marie skal med Folkekirkens Nødhjlælp, som hun er protektor for, for at se på udviklingsarbejde indenfor klima og madspil. De to sager er netop prinsessens hjertesager.

Men hun er langt fra den eneste kongelige, der rejser ud.

I efteråret var det kronprinsparret, der charmerede alle med deres erhvervsfremstød i Paris. Kun en måned tidligere havde det svenske kronprinspar været på charmeoffensiv i form af et erhvervsfremstød i København.

Kronprinsparret chamerede sig gennem Paris i efteråret, hvor de var på et erhvervsfremstød. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprinsparret chamerede sig gennem Paris i efteråret, hvor de var på et erhvervsfremstød. Foto: Ida Marie Odgaard

Og også den britiske prins Harry og hertuginde Meghan brugte efteråret på at tage en enkelt kongelig rejse til Sydafrika, inden de trak sig fra det royale liv.

Ifølge Mads Mordhorst, der er lektor ved CBS og ekspert i branding, får både virksomheder og kongehuset noget ud af de kongelige rejser.

»Fordelen for virksomheder og organisationer ved at have kongelige med på rejser er, at man får noget eksotisk med ud. Det, som et brand meget gerne skal gøre, er, at man skal differentiere sig i forhold til alle de andre, der er derude. Og man får en anden fortælling, når man får det kongelige islæt med,« siger han.

Han tilføjer dog, at der både er fordele og ulemper. For mens kongehuset ofte associeres med noget positivt, så er der også noget gammeldags og nostalgisk over det.

Prinsesse Marie har efterladt prins Joachim og parrets to børn i Paris, mens hun sammen med Folkekirkens Nødhjælp og udvalgte medier er taget til Uganda. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Prinsesse Marie har efterladt prins Joachim og parrets to børn i Paris, mens hun sammen med Folkekirkens Nødhjælp og udvalgte medier er taget til Uganda. Foto: THOMAS SAMSON

»Det fører tankerne hen på gamle dage. Og det giver nogle gange nogle problemer, for hvis Danmark gerne vil markedsføre sig på at være et af de mest moderne og omstillingsparate nationer, så kan folk godt tænke, hvorfor har I så et kongehus? På en måde er det et paradoks, at vi stadig bruger kongehuset til at brande os med,« siger han.

Nødhjælpsorganisationerne får dog noget ud af samarbejdet - blandt andet en ’politisk legimitet’ i form af en blåstempling af kongehuset.

Hos Folkekirkens Nødhjælp er generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen glad for samarbejdet med prinsesse Marie:

»Hun har en helt anden synlighed, end jeg vil have. Så det har en kæmpe betydning for os, når hun er ude blandt danskerne,« siger hun.

Prins harry og hertuginde Meghan, der snart offiicielt takker af fra det royale liv, nåede lige at tage på en officiel tur til Sydafrika i efteråret. Foto: CHRIS JACKSON / POOL Vis mere Prins harry og hertuginde Meghan, der snart offiicielt takker af fra det royale liv, nåede lige at tage på en officiel tur til Sydafrika i efteråret. Foto: CHRIS JACKSON / POOL

Kongehuset selv får også noget ud af samarbejdet - det er det, man kalder co-branding, forklarer Mads Mordhorst.

»Det påvirker også deres brand i en positiv retning, når de er ude med en nødhjælpsorganisation. Og det er en del af den rolle, de også skal spille,« siger han og tilføjer, at man kan drage paralleller til, når kendte og influencere reklamerer for produkter.

»Dem, der sælger det, er ofte vigtigere end selve produktet, der sælges. Det er det, vi kalder Identitetsøkonomi,« forklarer han.

Prinsesse Marie er i Uganda fra tirsdag aften til søndag aften.