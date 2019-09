En djævel. Et monster. En nobody.

Det er hårde skudsmål hertuginde Meghan får med på vejen i en ny australsk dokumentar fra programmet 60 Minutes.

Her fortæller en række britiske kommentatorer, hvordan hollywood-skuespillerinden efter deres mening er gået fra at være elsket til at være ulidelig på mindre end et år.

»Meghan Markle er den største hykler,« lyder det blandt andet med henvisning til, at hertuginden ikke forsømmer en lejlighed for at tale klimaets sag samtidig med, at hun og Harry rejser verden rundt i privatfly.

#Megxit! How Meghan Markle lost her sparkle. From adored to insufferable in less than a year. What went wrong for Meghan, and how it affects hubby Harry. SUNDAY on #60Mins: Inside a Royal crisis. Can the ghost of Princess Diana save a fairytale? pic.twitter.com/dHtiPdwa7j — 60 Minutes Australia (@60Mins) September 4, 2019

Den tidligere bekendte, tv-kendissen Lizzie Cundy, mere end antyder, at Meghan Markle er en golddigger.

»Jeg synes, at den Meghan, jeg kendte, forandrede sig til en pige, der er mere manipulerende. Hun ville have en kendis-kæreste,« siger hun blandt andet.

Forretningskvinden Katie Hopkins lægger heller ikke fingrene imellem og kalder Meghan en 'nobody.'

TV-stationen har lagt en trailer for programmet ud på de sociale medier under titlen: '#Megxit! How Meghan Markle lost her sparkle.' (Sådan mistede Meghan Markle sin glød,' red.)

Den tidligere Hollywood-skuespillerinde Meghan har - ifølge den britiske royale ekspert - en masse idéer til, hvordan hun vil udfylde rollen som hertuginde. Hun finder sig ikke i en plads på bagsædet, vurderer eksperten. (Arkivfoto) Foto: POOL Vis mere Den tidligere Hollywood-skuespillerinde Meghan har - ifølge den britiske royale ekspert - en masse idéer til, hvordan hun vil udfylde rollen som hertuginde. Hun finder sig ikke i en plads på bagsædet, vurderer eksperten. (Arkivfoto) Foto: POOL

'Fra elsket til ulidelig på mindre end et år. Hvad gik galt for Meghan, og hvordan påvirker det husbond Harry,' spørger 60 Minutes i tweetet, som har fået voldsom kritik.

Traileren har fået et stort antal brugere til at fare til tasterne og bruge ord som 'skandaløst', 'skammeligt,' 'pinligt,' og 'forfærdeligt' om reklamen for programmet.

'Det der er ikke journalistik, det er mobning,' skriver en bruger blandt andet.

Programmet bliver ifølge blandt andre Daily Mail også voldsom kritiseret af berømtheder som blandt andre Mia Farrow, der mener, at Storbritannien er heldige med at have fået en så intelligent og smuk kvinde ind i den royale familie.

Hverken Meghan Markle eller det britiske kongehus har foreløbig reageret på dokumentaren.