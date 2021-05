Simon Charles Dorante-Day.

Navnet siger dig måske ikke det store, men ikke desto mindre er det navnet på en meget vedholdende og ihærdig australsk mand.

En australsk mand, som i årevis har kæmpet en indædt kamp for at bevise, at hans biologiske forældre er ingen andre end prins Charles og dennes hustru, hertuginde Camilla.

Og nu har 55-årige Simon Charles Dorante-Day fået fingrene i et billede, som, han mener, beviser påstanden.

Det skriver News.com.au og 7-News.

Ifølge de australske medier er der tale om et billede af ham selv, der er taget tilbage i 1990, og hvor han – ifølge mange – ligner den seks år ældre prins Andrew påfaldende meget.

»Man kan ikke nægte ligheden mellem os, hvilket giver mening, da jeg er overbevist om, at han er min onkel,« siger Simon Charles Dorante-Day.

»Mange tror faktisk, at billedet af mig er af prins Andrew,« fortsætter han.

Billedet som Dorante-Day har delt af sig selv (v) samt et billede af prins Andrew fra 1999. Foto: Privat/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet som Dorante-Day har delt af sig selv (v) samt et billede af prins Andrew fra 1999. Foto: Privat/Ritzau Scanpix

Simon Charles Dorante-Day bor i Australien, men blev født i Storbritannien i 1966.

Han påstår selv, at undfangelsen af ham fandt sted i 1965 mellem en dengang kun 17-årig Charles og en 18-årig Camilla.

Da Dorante-Day var otte måneder gammel, blev han adopteret af en familie med forbindelse til kongehuset.

»Min bedstemor, der havde arbejdet for dronningen, fortalte mig mange gange direkte, at jeg var søn af Camilla og Charles,« har Simon Charles Dorante-Day tidligere fortalt til mediet 7 News.

Det er ikke første gang, at Simon Charles Dorante-Day deler billeder, som – ifølge ham selv – beviser, at han er prins Charles' og hertuginde Camillas uægte kærlighedsbarn.

Så sent som i april delte han for eksempel et billede, hvor han mener at kunne bevise en slående lighed mellem sin søn, Liam, og selveste dronning Elizabeth, da hun var i 20'erne:

Det er dog ikke kun billeder, som Dorante-Day gennem tiden har brugt som beviser for, at det er royalt blod, der flyder i hans årer.

Han har angiveligt også researchet sig frem til, at hertuginde Camilla 'forsvandt' fra offentligheden i de ni måneder op til hans fødsel, og at prins Charles blev sendt til Australien i samme periode.

Han har også tidligere udtalt, at han har minder om, hvordan han som barn blev transporteret rundt til forskellige huse i Storbritannien, så han kunne tilbringe tid med en bestemt kvinde, som, han mener, var hertuginde Camilla.

Han påstår ligeledes, at han husker, at der stod sikkerhedsfolk og ventede foran døren, mens han besøgte den mystiske kvinde.

Det britiske kongehus har indtil videre aldrig kommenteret Dorante-Days påstand, men det betyder ikke det store for hans overbevisning.

I hvert fald udtaler han til det australske medie, at han er ved at gøre sig klar til at tage sagen i retten, hvor han vil kræve en DNA-test.



»Jeg har masser af beviser, og jeg får langsomt flere og flere. Jo længere det her tager, des flere beviser vil de få smidt i ansigtet.«