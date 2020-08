Prins Joachim kommer ikke til at tiltræde sin nye stilling som forvarsattaché 1. september som planlagt.

Men det betyder ikke, at kontoret på den danske ambassade i Paris kommer til at stå tomt, indtil han er på dupperne igen.

Hans højre hånd – den assisterende forsvarsattaché, som også er blevet ansat – er nemlig klar til at træde til.

»Den assisterende forsvarsattaché kan begynde på ambassaden 1. september og vil kunne varetage opgaver, indtil prins Joachim tiltræder,« lyder det i et skriftligt svar fra Forsvarsministeriet.

Opstarten kommer den assisterende forsvarsattaché altså til at stå for alene, og selv om det er planen, at prins Joachim starter i midten af september, er det ikke sikkert, han får selskab på ambassaden lige foreløbigt.

Således forklarede kongehusets kommunikationsafdeling forleden, at den 51-årige prins jobstart vil foregå i overensstemmelse med lægernes anbefalinger: Roligt.

»Efter lægernes anvisninger vil prinsens opstart foregå stille og roligt – herunder med hjemmearbejde, som jo også er helt i tråd med den generelle arbejdssituation i Paris som følge af covid-19.«

Kongehuset oplyste desuden, at prinsen fortsat er i bedring, efter han for blot en måned siden blev ramt af en blodprop i hjernen, mens han befandt sig på kongefamiliens slot Château de Cayx i Cahors i Frankrig.

Efter hurtig reaktion og lægehjælp blev han efter en uge udskrevet, og meldingen er, at prinsen slipper uden fysiske følger og andre varige mén.

Forventningen er altså, at han i løbet af september vil være klar til at tiltræde sin nye tjans som mellemled i Danmarks forsvarspolitiske samarbejde med Frankrig.

Jobbet har han fået i kølvandet på, at han for nylig dimitterede fra École Militaire i Frankrig, hvor man udbyder landets højst rangerende militære uddannelse.

Foreløbigt skal prinsen varetage fuldtidsjobbet i tre år – og ved siden af vil han fortsat varetage visse opgaver for kongehuset.

Han vil da også fortsætte med at få sine årpenge, og militærarbejdet er derfor ulønnet, ligesom han også selv har ansvaret for sin boligsituation.