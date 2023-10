Anne-Sofie Tørnsø Olesen er den seneste tid blev kendt som 'Askepot'.

Den unge repræsentant fra Egedal Kommune efterlod nemlig sin ene stilet til prins Christians fødselsdag med inspiration fra det kendte eventyr – og nu har hun fået sin sko igen.

»Jeg var desværre ikke vågen, men den stod ude foran hoveddøren i en meget flot sort pose i morges. Måske ville de have hilst fra prins Christian og dem alle,« forklarer en ærgerlig Anne-Sofie Tørnsø Olesen til B.T.

Hun havde i første omgang håbet, at kongehuset selv ville have udstillet skoen.

»Men på den anden side, så får hun også skoen igen i eventyret, så det giver god mening. Men jeg havde da lidt håbet på, at de havde beholdt den,« forklarer 'Askepot'.

Denne æske med guldstiletten i, blev afleveret foran Anne-Sofie Tørnsø Olesens hoveddør fredag morgen. Foto: Privat Vis mere Denne æske med guldstiletten i, blev afleveret foran Anne-Sofie Tørnsø Olesens hoveddør fredag morgen. Foto: Privat

Anne-Sofie Tørnsø Olesen havde håbet, at prins Christian måske selv ville aflevere skoen. Men sådan gik det desværre ikke.

»Det havde jo være sjovt, for det havde lidt fortsat eventyret. Men der er jo meget med sikkerhed og sådan noget. Jeg ved heller ikke engang, hvordan jeg havde reageret, hvis det havde været ham – det havde været helt surrealistisk,« lyder det med et grin.

Fik tilbudt 10.000 kroner

Nu er skoen i hvert fald tilbage hos Askepot.

Her skal den dog ikke blive, hvis det står til Anne-Sofie Tørnsø Olesen selv. Men den skal altså bestemt heller ikke sælges.

»Jeg blev tilbudt 10.000 for den, men det ville jeg ikke. For mig er det ikke bare en sko, den er et kæmpe minde – den har vitterligt vendt mit liv på hovedet,« lyder det fra den 18-årige kvinde, der er blevet omtalt i medier verden over for sit lille stunt.

Anne-Sofie Tørnsø Olesen indrømmer dog gerne, at det var 'rigtig svært' at sige nej til det fornemme tilbud på 10.000 kroner, som kom fra den nordiske online genbrugsplatform Tradera.

Men hun ved, at hun ville 'fortryde det, hvis jeg solgte den' – særligt hvis den bare skulle ende med at blive smidt ud.

Anne-Sofie Tørnsø Olesen har fredag fået sin berygtede sko tilbage fra kongehuset. Foto: Privat. Vis mere Anne-Sofie Tørnsø Olesen har fredag fået sin berygtede sko tilbage fra kongehuset. Foto: Privat.

Anne-Sofie drømmer i stedet om at få skoen udstillet – allerhelst på Amalienborgs eget museum, men dernæst håber hun, at Nationalmuseet kunne være interesserede.

»Jeg vil gerne have mulighed for selv at kunne se den, så det kunne være fedt, hvis jeg kunne få lov til at udstille den på et museum, så jeg ikke eneste, der kan få glæde af den,« siger Anne-Sofie Tørnsø Olesen.

Men den anden sko, der nu har fået sin makker tilbage, er faktisk allerede blevet udstillet.

Da Anne-Sofie Tørnsø Olesens far for nylig holdt jubilæum i sin vinbutik i Lynge, fik skoen nemlig sin egen prominente plads som en lille udstilling under festlighederne.

Og her kan den rigtige Askepot-sko altså få lov til at blive udstillet i mellemtiden, før et museum forhåbentligt bider på.

