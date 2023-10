Tidligere mandag kunne Kongehuset på Instagram dele et billede af en sko, som var blevet 'glemt' til prins Christians 18-års fødselsdagsfest.

Det fik naturligt manges tanker til at gå imod eventyret 'Askepot', som Kongehuset også selv nævnte.

Nu er ejerkvinden af skoen så fundet, og hun hedder ikke Askepot, men derimod Anne-Sofie Tørnsø Olesen.

Det skriver Se&Hør.