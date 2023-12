Erhvervsmand Asger Aamund har mødt dronning Margrethe flere gange.

For ham kommer det ikke som nogen overraskelse, at den 84-årige dronning abdicerer med årets nytårstale.

»Det var en rigtig god tale, hvor man havde en fornemmelse af, at nu var det hendes sidste tale, hvorfor hun kunne sige næsten hvad, hun ville,« lyder det fra erhvervsmanden til B.T.

Han satte også pris på dronningens smukke sammenkobling mellem os herhjemme og støtten til jøderne i Israel og de udsatte i Ukraine.

Asger Aamund er erhvervsleder og debattør. For ham giver det god mening, at Dronning Margrethe abdicerer - men han tror stadig, hun vil blande sig. Foto: Thomas Lekfeldt

Men hovedemnet var selvfølgelig, at Dronning Margrethe annoncerede, at hun fra 14. januar vil videregive tronen til Kronprins Frederik.

»Hun gemte jo det bedste til sidst. Det er selvfølgelig overraskende, fordi hun er meget pligtopfyldende, men hun har altid lagt meget vægt på, at hun skal kunne bestride sit embede,« siger Asger Aamund.

»Men hun skal land og rige rundt, så selvom hendes intellekt er lynende skarpt, så kan det ikke være urimeligt, at hun går på pension, nu hun nærmer sig de 84 år og ikke længere er så mobil.«

Asger Aamund tror dog ikke, at Dronning Margrethe af den grund vil lade være med at blande sig, når hun 'efterlader et kæmpe hul' efter sig til sin ældste søn.

»Hun er jo ikke død, så der er ingen tvivl om, at hun bliver den stærke dame i baggrunden. Kronprins Frederik bliver ikke mere konge, end mor tillader, så længe hun er i live.«

