En stemning af chok og sorg har spredt sig i Norge, efter den norske forfatter og tidligere ægtemand til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, døde 1. juledag, 47 år gammel.

Nu fortæller en af Ari Behns venner, den norske kendisstylist Jan Thomas, at han talte med Ari Behn relativt kort før hans død.

Det sker i et mindeskrift, som Jan Thomas har offentliggjort på Instagram.

’Det gør så ondt, og det er helt umuligt at tage ind. At Ari pludselig er borte er bare tungt og altopslugende uforståeligt,’ skriver han blandt andet:

’Det er ikke mange dage siden, jeg talte med ham, og der planlagde vi at gøre flere ting sammen i det nye år.’

Ari Behns agent fortalte første juledag i en pressemeddelelse, at Ari Behn begik selvmord.

Det skete efter flere års alvorlig psykisk sygdom.

’Det er ingen hemmelighed, at Ari også havde sine tunge perioder, og det gør denne dag ekstra smertefuld. At føle modstand i livet kan være en personlig og tung rejse, hvor man ofte isolerer sig. Det så ud til, at Ari ville forsøge at komme igennem det med tanke på den fremtid, han har snakket om,’ skriver Jan Thomas om sin vens problemer:

’Jeg havde kontakt til ham for bare et par uger siden. At det skulle blive min sidste samtale med ham, er helt ubegribeligt at tænke på’.

Ari Behn har været en kendt forfatter i Norge siden 1999 og har tre børn med prinsesse Märtha Louise.

Hans død har afstedkommet et massivt antal reaktioner.

Norges statsminister Erna Solberg har udtrykt sin dybeste medfølelse til Ari Behns familie.

Ari Behn - blå bog Født 30. september 1972 i Aarhus af norske forældre. Voksede op i den norske by Moss. Moren, Marianne Solberg, var terapeut. Faren, Olav Bjørshol, var lærer på en Steiner-skole. Behn gik selv på Steiner-skole. Han nåede at skrive tre romaner, tre novellesamlinger og en sagprosa, ‘Far hjerte til hjerte’, som han skrev i samarbejde med Märtha Louise. I 2004 lancerede han en smokingkollektion, og i 2007 lancerede han en serie vinglas og servietter med navnet Peacock. Han var gift med Märtha Louise 2002 til 2016. De fik sammen døtrene Maud Angelica (født i 2003), Leah Isadora (født i 2005) og Emma Tallulah (født i 2008).

Også kong Harald og dronning Sonja har også udtrykt deres dybe sorg.

Jan Thomas forklarer, at han er ekstremt hårdt ramt af Ari Behns død.

'Jeg er bare opløst i tårer. Jeg var så heldig at møde Ari for mange år siden, og i dag kan jeg ikke huske, hvornår jeg mødte ham første gang. Men for hver gang, vi så hinanden, udviklede der sig en helt utømmelig kærlighed imellem os,' skriver Jan Thomas:

'Han var altid en af mine nærmeste og mest støttende venner. Og jeg prøvede altid at være det samme for ham'.