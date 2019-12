'Det varmer at se, at Ari har betydet så meget for så mange,' udtaler Ari Behns familie, efter den tidligere prinsessegemals død juledag.

Den 47-årige forfatter og tidligere ægtemand til Norges prinsesse Märtha Louise tog sit eget liv, lød det onsdag fra familien.

Siden er det strømmet ind med kondolencer og mindeord for Ari Behn, der fik tre børn med sin royale ekskone.

'Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi tager varme, gode minder med os. Vi er taknemmelige for, at vi fik lov at lære ham at kende,' lød det blandt andet fra kong Harald og dronning Sonja, mens kronprinsparret, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit, udtalte:

Prinsesse Märtha-Louise og Ari Behn ved den svenske kronprins Carl Philip og prinsesse Sofias bryllup i 2015. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Prinsesse Märtha-Louise og Ari Behn ved den svenske kronprins Carl Philip og prinsesse Sofias bryllup i 2015. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

'For os var Ari en god ven, et kært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange af livets små og store øjeblikke med. Det er med stor sorg, vi har modtaget budskabet om hans bortgang.'

Men også blandt de almindelige dødelige nordmænd var der chok og sorg efter nyheden juledag. Således måtte den lokale kirke i Ari Behns hjemby, Lommedalen, holde ekstraordinært åbent anden juledag, så menigheden kunne mødes og tænde lys for deres sognebarn, skriver NRK.

Og den afdøde forfatters familie takker nu for den overvældende støtte, fortæller Geir Håkonsund, som var manager for Ari Behn.

'Familien har bedt mig videreformidle, at de er enormt taknemmelige for den overvældende støtte og alle de kondolencer, de har fået i denne svære tid,' lyder det i en udtalelse til VG.

Ari Behn - blå bog Født 30. september 1972 i Aarhus af norske forældre. Voksede op i den norske by Moss. Moren, Marianne Solberg, var terapeut. Faren, Olav Bjørshol, var lærer på en Steiner-skole. Behn gik selv på Steiner-skole. Han nåede at skrive tre romaner, tre novellesamlinger og en sagprosa, 'Fra hjerte til hjerte', som han skrev i samarbejde med Märtha Louise. I 2004 lancerede han en smokingkollektion, og i 2007 lancerede han en serie vinglas og servietter med navnet Peacock. Han var gift med Märtha Louise fra 2002 til 2016. De fik sammen døtrene Maud Angelica (født i 2003), Leah Isadora (født i 2005) og Emma Tallulah (født i 2008).

'Det varmer at se, at Ari har betydet så meget for så mange.'

Ari Behn var især kendt for sit forfatterskab og brød for alvor igennem i 1999 med novellesamlingen 'Trist som faen'. Første oplag blev udsolgt på en uge, og den solgte i alt mere end 100.000 eksemplarer.

Sidste år udgav han bogen 'Inferno', hvor han skildrede sine alvorlige psykiske problemer, som han havde kæmpet med de seneste år.

Ari Behn blev 47 år.