Ari Behns ældste datter, Maud Behn, bliver hyldet for den rørende mindetale, som hun holdt til sin fars bisættelse fredag.

Selvom Maud Behn blot er 16 år gammel, formåede hun at vise et overskud og en refleksionsevne, som de færreste besidder.

I talen snakkede hun om, hvor meget hun savnede sin far, og hvor meget han betød. Derudover fortalte hun om de psykiske problemer, hendes far kæmpede med frem mod sin død.

»Vi ved, du var meget ked af det, men du sagde, du havde fået det bedre. Du må have holdt ting hemmelige for os og prøvet at skjule, hvor ondt du egentlig havde det indeni for ikke at gøre os bekymrede,« sagde hun.

Maud Angelica Behn med sin mor, prinsesse Märtha Louise. Foto: Haakon Mosvold Larsen

En stor del af sin tale brugte hun på at opfordre andre med lignende problemer til at få hjælp.

»Jeg vil bare sige til alle, der har været gennem psykisk sygdom, at der altid findes en udvej. Også selvom det ikke føles sådan,« sagde hun blandt andet og fortsatte:

»Det er folk derude, som kan hjælpe. Alle fortjener kærlighed og glæde. Det er aldrig en svaghed at bede om hjælp.«

'Det var noget af det stærkeste og mest reflekterende, jeg har set fra en 16-årige nogensinde,' skrev en Twitter-bruger efterfølgende på det sociale medie.

Ari Behns kiste bliver båret ud. Foto: HEIKO JUNGE

Det var dog ikke kun 'almindelige mennesker', der havde rosende ord til Maud Behn efter talen.

Også flere fagfolk er imponerede over den ro, teenageren havde, og de mange overvejelser, der har ligget bag hendes ordvalg.

»Jeg oplevede, at hendes tale var et tydeligt budskab, som gik ud over hendes egen sorg,« siger Terese Grøm, generalsekretær i foreningen Leve (landsforeningen for efterladte ved selvmord), til NRK.

Terese Grøm påpeger, at Maud Behn under sin tale nævnte, at ingen kan klandres for et selvmord.

»Det, tror jeg, var vigtigt for mange efterladte rundt omkring i landet at høre,« siger generalsekretæren til det norske medie.

Samme melding kommer fra Rådet for Psykisk Helse i Norge:

»Budskabet fra Ari Behns datter rørte hele nationen. Jeg håber, hendes gribende budskab giver dem, som lider, samt deres pårørende håb,« siger generalsekretær Tove Gundersen til NRK.

Også Norges statsminister, Erna Solberg, var tydeligt rørt af den 16-åriges tale, da pressen fangede hende ude foran domkirken i Oslo efter bisættelsen.

»Det var fine ord. Det var flot, og det er utrolig stærkt at kunne klare det så kort tid efter, at ens far har taget sit eget liv,« lød det fra statsministeren.

Da Maud Behn gik op for at holde sin tale i kirken, satte hun en tegning på kisten. Tegningen havde hun selv tegnet, og den forestillede hendes nu afdøde far.

Det var julegaven, som hun aldrig nåede at give ham, fortalte hun.

Her stiller Maud Behn tegningen af sin afdøde far, Ari Behn. Ved hendes side står hendes to yngre søstre, Emma og Leah. Samt pigernes mor, prinsesse Martha Louise. Foto: Håkon Mosvold Larsen

»Jeg skulle give dig denne tegning i julegave. Mens jeg tegnede den, tænkte jeg på, hvor meget jeg elsker dig, og hvor spændt jeg var på at se din reaktion,« sagde den unge teenagepige, mens hun stod ved sin fars kiste sammen med sin mor, prinsesse Märtha Louise.

»Jeg har ikke set dig i to uger, og jeg savner dig allerede så meget. Vi skulle egentlig have fejret jul sammen, og jeg havde glædet mig så meget til at se dig igen. Men nu vil jeg aldrig kunne se dit hyggelige smil eller dine øjne igen. Og jeg vil aldrig kunne give dig min hidtil bedste tegning af dig. Det knuser mit hjerte,« fortsatte hun.

Ari Behn var 47 år, da han begik selvmord 25. december 2019.

Han efterlod sig i alt tre børn: 16-årige Maud samt Leah og Emma på henholdsvis 14 og 11 år.

Han blev gift med den norske prinsesse Märtha Louise i 2002. Det er også hende, der er moderen til hans tre børn. De blev skilt i 2017.