At miste sin far som kun 16-årig vil nok være et hårdt slag for de fleste.

Men at holde en tale for rullende kameraer med hele verden som tilskuere ved sin fars begravelse kræver noget helt særligt. Og derfor har den norske prinsesse Märtha Louises kun 17-årige datter, Maud Angelica, fået en helt særlig hæder.

Det norske magasin Tara har nemlig udnævnt den unge prinsesse til ‘Årets modigste kvinde’, skriver det norske dagblad VG.

Som begrundelse gav juryen den tale, som Maud Angelica holdt, efter hun mistede sin far, prinsesse Märtha Louises eksmand Ari Behn, kort efter jul.

Ari Behn (yderst til venstre) var i mange år en fast del af den kongelige familie. Her ses han med prinsesse Märtha Louise samt sine tre døtre: Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn samt Maud Angelica Behn (anden fra højre) samt dronning Sonja, prins Sverre Magnus, kong Harald, kronprinsesse Mette Marit, kronprin Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: ASERUD, LISE Vis mere Ari Behn (yderst til venstre) var i mange år en fast del af den kongelige familie. Her ses han med prinsesse Märtha Louise samt sine tre døtre: Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn samt Maud Angelica Behn (anden fra højre) samt dronning Sonja, prins Sverre Magnus, kong Harald, kronprinsesse Mette Marit, kronprin Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: ASERUD, LISE

Ari Behn, der i mange år have været en del af det norske kongehus, havde gennem flere år lidt af alvorlig psykisk sygdom og valgte at tage sit eget liv.

Men selv om det var en forfærdelig sorg for Maud Angelica, der var ældste datter af prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, så viste hun alligevel en stor styrke, da hun holdt en hjerteskærende tale til sin far:

»Vi ved, du var meget ked af det, men du sagde, du havde fået det bedre. Du må have holdt ting hemmelige for os og prøvet at skjule, hvor ondt du egentlig havde det indeni, for ikke at gøre os bekymrede,« sagde prinsessen, der også havde overskud til at tænke på andre:

»Jeg vil bare sige til alle, der har været gennem psykisk sygdom, at der altid findes en udvej. Også selvom det ikke føles sådan,« sagde hun.

Vis dette opslag på Instagram Min vakre, modige Maud @3_eyed_cat fikk pris av @taramagasin for Modigste kvinne 2020. Her er hva hun selv sier om prisen. Jeg var med som støtte... ikke at hun trengte det. #veeeeldigstoltmamma Et opslag delt af Märtha Louise (@iam_marthalouise) den 25. Okt, 2020 kl. 4.04 PDT

Maud Angelica blev efterfølgende hyldet på de sociale medier.

Også hendes mor er pavestolt. Prinsesse Märtha Louise har kommenteret sin datters nye hæder på sin instagramprofil:

»Jeg er så stolt af dig, min ven. Hvordan du altid tænker på andre, selv i din mørkeste stund. Hvordan du altid opmuntrer alle rundt omkring dig - især de som trænger til lidt ekstra opmærksomhed og bruger dine oplevelser i mørkets dal til at gøre andre stærkere. Du har reddet liv med din tale,« lyder det blandt andet fra Märtha Louise.