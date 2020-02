For blot en måned side var alles våde øjne rettet mod 16-årige Maud Angelica, da hun ved sin far, Ari Behns, begravelse holdt en rørende tale.

En tale, som hun nu har modtaget en pris for.

Prisen blev forleden uddelt under Akuttpsykiatrikonferansen i Norge, skriver VG, der også viderebringer begrundelsen for, at den 16-årige kvinde skulle hædres:

»I din sorg vælger du at dele. Dine stærke ord rammer os alle med stor kraft. Du åbner dit hjerte og retter blikket mod os andre. Du sætter ord på smerten og formidler håb.«

Maud Angelica Behn med sin mor, prinsesse Märtha Louise. Foto: Haakon Mosvold Larsen

»Der ligger et stort hjerte i at bruge kirkerummet, medierne og det offentlige til at tale om noget så privat som psykiske lidelser og om, hvor vigtigt det er at bede om hjælp,« lød det blandt andet.

Den afdøde forfatter Ari Behns ældste datter holdt ved faderens begravelse 3. januar en mindetale, der allerede dengang høstede roser og lovprisende ord.

I talen talte hun om, hvor meget hun savnede sin far, og hvor meget han betød.

Hun fortalte desuden åbent om de psykiske problemer, hendes far kæmpede med frem mod sin død 25. december.

Her stiller Maud Behn tegningen af sin afdøde far, Ari Behn. Ved hendes side står hendes to yngre søstre, Emma og Leah. Samt pigernes mor, prinsesse Martha Louise. Foto: Håkon Mosvold Larsen

»Vi ved, du var meget ked af det, men du sagde, du havde fået det bedre. Du må have holdt ting hemmelige for os og prøvet at skjule, hvor ondt du egentlig havde det indeni for ikke at gøre os bekymrede,« sagde hun blandt andet.

Hun talte også direkte til dem, der måtte kæmpe en psykisk kamp, som Ari Behn gjorde det.

»Jeg vil bare sige til alle, der har været gennem psykisk sygdom, at der altid findes en udvej. Også selvom det ikke føles sådan,« sagde hun og fortsatte:

»Der er folk derude, som kan hjælpe. Alle fortjener kærlighed og glæde. Det er aldrig en svaghed at bede om hjælp.«

Her Ari Behn fotograferet ved et arrangement i 2015. Foto: ANDERS WIKLUND

Maud Angelica var det ældste af de tre børn, Ari Behn fik sammen med prinsesse Märtha Louise.

Sammen fik de også Leah og Emma på henholdsvis 14 og 11 år, før de i 2017 blev skilt.

Parret nåede at være gift i 15 år.

Ari Behn var 47 år, da han begik selvmord 25. december 2019.