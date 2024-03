Det er kun lidt over en måned siden, at der udkom en bog om kong Frederik.

Nu har Politikens Forlag en ny bog om Danmarks nye regent på gaden, og ifølge Berlingskes anmelder er det en skuffende omgang.

Den nye bog, 'Frederik X - En konge bliver til', er først og fremmest fuld af billeder fra kong Frederiks liv sat sammen af tekster fra journalisten Anne Sofie Kragh.

Hun har tidligere stået bag biografier om Anders Fogh Rasmussen og Mette Frederiksen - bøger Berlingskes anmelder Jakob Steen Olsen kalder 'opsigtsvækkende og interessante'.

Det er netop i det lys, at forfatterens nye, royale bog særligt skuffer, mener anmelderen, der i sin trestjernede anmeldelse skriver:

»Denne bestillingsopgave - man skal lede længe efter at se, hvem der overhovedet har skrevet bogen - er støvsuget for selvstændig endsige kritisk tækning. En robot på Billed-Bladet havde kunnet skrive den mindst lige så godt.«

Jakob Steen Olsen mener, at bogens tekster blot videregiver i forvejen velfortalte historier om kong Frederik fremfor at komme med noget nyt.

Han anerkender, at det kan være fint nok blot at ride videre på en folkelig begejstringsbølge over tronskiftet, men tilføjer, at den nye bog er 'irriterende', fordi den ifølge Jakob Steen Olsens øjne bliver et symbol på en - ifølge ham - generel ukritisk dækning af Kongehuset.

Anmelderen konkluderer, at hvis man gerne vil have opretholdt sine idylliske illusioner om kong Frederik, så skal man vælge den nye bog, som han slutteligt kalder for en 'fangirl'-bog.

