»De bruger 40 liter Brasso per sæson. Det hele er jo pudset og står snorlige. Man bliver beæret af at få lov at være der.«

Sådan lyder det fra Anja Parbst Høst, der sammen med sin mand, Kasper Kirkegaard, onsdag aften fik en usædvanlig oplevelse, da parret blev inviteret ombord for at møde dronning Margrethe på kongeskibet Dannebrog.

»Det var en stor oplevelse. Det var helt vildt. Det er jo en helt imponerende institution,« siger Anja Parbst Høst, der både driver Fanø Salt og er byrådspolitiker for konservative på Fanø.

Det var som byrådspolitiker, at hun blev inviteret med, da Dronningen tirsdag og onsdag sluttede sit sommertogt med at besøge Esbjerg og Fanø.

For Anja Parbst Høst og Kasper Kirkegaard var det en stor oplevelse at komme om bord på Dannebrog. Vis mere For Anja Parbst Høst og Kasper Kirkegaard var det en stor oplevelse at komme om bord på Dannebrog.

Som afslutning på besøget blev Fanøs 11 byrådspolitikere samt flere andre af Fanøs erhvervsdrivende inviteret med op på det gamle kongelige skib.

Her lød invitationen på souper, som ifølge ordbogen defineres som ‘et aftenmåltid’.

»Det var stående med en lille anretning på tallerkener, og så kunne man gå op og få mere mad,« forklarer Anja Parbst Høst og tilføjer, at man inden måltidet blev præsenteret for Dronningen:

»Da vi kom ind, blev vi kaldt frem for at præsentere os, og så spiste Dronningen med, og efterfølgende var hun med til kaffe i salonerne bagefter, hvor hun snakkede med flere af deltagerne«.

Dronningen så ud til at nyde sit besøg ved Vadehavet. Her ses hun på Dannebrog i havnen i Esbjerg. Foto: Henning Bagger Vis mere Dronningen så ud til at nyde sit besøg ved Vadehavet. Her ses hun på Dannebrog i havnen i Esbjerg. Foto: Henning Bagger

Inden mødet med landets majestæt var gæsterne blevet instrueret i, hvornår de skulle neje, og hvordan de skulle tiltale regenten.

»Vi fik blandt andet at vide, at ingen måtte sætte sig ned, før Dronningen havde sat sig,« siger Anja Parbst Høst, der også inden havde undersøgt, hvordan man nejer korrekt.

Desuden blev gæsterne orienteret om, at man ikke måtte tage billeder på skibet, hvorfor B.T. ikke kan vise billeder fra arrangementet. Men Anja Parbst Høst beskriver skibets saloner som meget smukke.

Selvom hun ikke selv fik talt med dronningen, så har hun kun rosende ord om landets majestæt: