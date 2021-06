Anders Hemmingsen glemte alt om tiltaleformer, da han mandag aften formåede at lokke prinsesse Isabella til at glemme EM for en stund og tage en selfie med ham.

Det fortæller instagrammeren, dagen efter at han vakte opsigt med et billede af prinsessen – som havde sneget sig op i VIP-loungen, mens hendes far og storebror lod sig fotografere – som Anders Hemmingsen delte med sine mere end en million følgere.

Et billede, som han måtte tage en del tilløb for at tage, fortæller han til B.T.

»Jeg sidder nede på de normale rækker og spotter ud af øjenkrogen, at prinsesse Isabella sidder oppe på de dyre rækker – selvfølgelig. Jeg tænker, at hun er en virkelig sej pige med ben i næsen, der siger, hvad hun har lyst til at sige, så det kunne være grineren at få et billede med hende. Men situation er der ikke rigtigt, hvor det virker naturligt. For vi sidder langt fra hinanden.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

På et tidspunkt går prinsessens veninde på toilettet, og Anders Hemmingsen ser sit snit til at fange venindens opmærksomhed, da hun går forbi ham.

Og han gør det eneste, han kan gøre i situationen: Han smider kendiskortet.

»Jeg spørger, om hun ikke vil høre prinsesse Isabella, om hun vil få taget et billede med mig. 'Jeg hedder Anders Hemmingsen, hvis det skulle være nogen hjælp',« griner instagrammeren, der normalt ikke poster selfies på sin profil, og hvis ansigt veninden derfor ikke kendte, vurderer han.

I hvert fald blev hun paf, da hun hørte, hvem han var, og løb op til prinsessen, fortæller han.

»Og så gik der ikke mange sekunder, før prinsesse Isabella kom spænende ned, til hvor jeg stod.«

Han ved ikke, om prinsessen også vidste, hvem han var, da hun beredvilligt placerede sig bag ham og satte i et stort smil. Han syntes ikke, han ville spørge hende, men takkede ydmygt for billedet og lod hende smutte tilbage for at overvære resten af kampen.

»Der er flere, der har spurgt, om det var mig eller hende, der bad om en selfie, og det var altså mig. 100 procent. Jeg var helt klart den, der var starstruck af os to.«

Den professionelle instagrammer var dog ikke mere starstruck, end at han med det samme vidste, det var en god idé at lægge billedet på sin profil efterfølgende.

Han har tit delt billeder af medlemmer af det danske kongehus i sjove eller anderledes situationer og høstet massevis af likes. Og der er helt klart et hierarki, der følger Kongehusets eget interne: Billeder af Dronningen giver flest likes, herefter følger Kronprinsen og Kronprinsessen.

Men for nylig fandt Anders Hemmingsen ud af, at også prinsesse Isabella er en darling blandt danskerne.

Det kom til udtryk i forbindelse med hendes storebror prins Christians konfirmation, hvor pressens mikrofoner opfangede hende sende en typisk teenage-tvær bemærkning afsted mod sin mor, som havde givet hende forkerte dessiner under fotograferingen.

»Sagde du ikke, at jeg skulle gå med farmor? Altså, du er helt væk,« lød kommentaren, som siden gik viralt.

»Der er noget genkendelighed i hende, som jeg tror, mine unge følgere godt kan lide. Hun er en, man godt kunne være venner med,« siger Anders Hemmingsen.

»Hun er likeable og har ben i næsen. Man ser op til hende og bliver betaget af hendes livsstil, men kan samtidig relatere til hende. Og så fremstår hun bare helt almindelig og usnobbet, selvom man jo godt ved, at hun slet ikke er almindelig,« siger han og tilføjer:

»Det er i hvert fald flere likes i hende, end hvis jeg lagde et billede af prins Joachim op.«

Det er kun fjerde gang, Anders Hemmingsen har bedt om en selfie, fortæller instagrammeren, der tidligere har fået ja fra Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen.

Havde det været kronprins Frederik, havde han aldrig spurgt. Han synes generelt, at man skal lade de kongelige være i fred. Men det føltes anderledes med prinsesse Isabella.

»Også fordi hun jo bare har normalt tøj på, er chilleren og ser meget folkelig ud i sådan en situation,« siger Anders Hemmingsen, der derfor glemte alt om tiltaleformer.

»Åh nej, det har jeg da faktisk slet ikke tænkt på! Jeg har da helt sikkert sagt 'du' til hende. Det er jeg helt hundrede på. Det ved jeg ikke, om jeg måtte, men det gik så stærkt, og mit hjerte galoperede.«

Anders Hemmingsen kan dog glæde sig over, at der ikke er tradition for at sige 'de' til prinserne og prinsesserne, før de fylder 18.

Det danske fodboldlandshold bankede russerne 4-1 mandag aften og spillede sig dermed videre til ottendedelsfinalen ved EM.

Den foregår i Amsterdam lørdag og spilles mod Wales.