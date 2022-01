I årets juletale fortalte dronning Elizabeth om sorgen over at have mistet sin mand gennem 73 år, den 99-årige prins Philip.

Desværre blev nytåret også en anledning for den 95-årige dronning af Storbritannien til at mindes og tage afsked med en kær person.

Hendes mangeårige hofdame og nære veninde lady Farnham, baronesse af Farnham, er nemlig gået bort, skriver The Telegraph.

»Det er meget trist for dronningen. Alle elskede lady Farnham, hun havde altid så god humor. Han var også en meget glamourøs og attraktiv kvinde. Hun var altid meget gavmild over for nye mennesker, der kom ind i husholdningen,« lyder det fra en talsperson fra det britiske kongehus til mediet.

Lady Farnhams borgerlige navn var Diana Maxwell, og hun blev udvalgt af dronningen til rollen som hofdame – en rolle, hun bestred gennem 34 år.

Hun gik bort 29. december og blev 90 år.

Lady Farnham efterlader sig døtrene Harriet på 57 år og Sophia på 54 år, som hun fik med sin nu afdøde mand, Barry Maxwell, baron af Farnham.

Hun efterlader sig også fire børnebørn.

Lady Farnham er den anden veninde, dronningen mistede i december.

Dronningens hofdame Ann Fortune FitzRoy, hertuginde af Crafton, gik også bort i en alder af 101 år i starten af december efter at have tjent dronningen gennem hele hendes 69 år lange regentperiode.