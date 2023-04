Lyt til artiklen

De fleste 83-årige danskere lever et roligt liv. Måske bor de stadig i egen bolig. Måske på et plejehjem. Bruger dagene på fritidssysler og snupper måske en middagslur.

Men der er én 83-årig dansker, der ikke lever sådan. Dronning Margrethe.

For en regent kan nemlig ikke bare nyde sit otium på samme måde som andre pensionister. Selvfølgelig har Dronningen masser af fritid, men hun arbejder også meget, når man tager hendes alder i betragtning. Rigtig meget.

For blot 15 måneder siden gennemførte hun et stort statsbesøg i Tyskland, hvor hun arbejdede fra tidlig morgen til sen aften i dagevis. I sommeren og efteråret 2021 var hun både på Færøerne og i Grønland. Og hun har ofte arbejdsopgaver i den kongelige kalender året rundt. Ambassadører, der skal modtages. Kommuner, der skal besøges. Museer, virksomheder og militæret. Det stopper aldrig.

Dronningen under statsbesøget i Tyskland i november 2021. Foto: BRITTA PEDERSEN

På udlandsture har jeg ofte observeret, at Dronningen spejder efter en stol eller noget, hun kan støtte sig til, når hun træder ind i et rum. Det siger selvfølgelig noget om, at det ikke er helt nemt at være regent, når man er over 80 år. Det er ganske forståeligt.

Men rygoperationen i februar satte en stopper for Dronningens hektiske liv. Siden har vi – som forventet – set en række aflysninger på grund af Dronningens genoptræning. Den mest markante: kong Charles' kroning 6. maj i London.

Afbuddet signalerer dog også noget, vi helst ikke vil tale om, men som vi selvfølgelig bliver nødt til at tale om. Dronningen er en ældre dame, der ikke kan overkomme det samme, som hun plejer.

Det er efterhånden utænkeligt at forestille sig, at Dronningen rejser langt væk på krævende statsbesøg. Den tid er ovre, og derfor ser vi også kronprinsparret blive brugt til f.eks. royale erhvervsfremstød i fjerne lande.

Dronningen viste sig for første gang efter rygoperationen ved Fredensborg Slot 12. april. Foto: Ida Marie Odgaard

Vi må også indstille os på, at Dronningen vil kunne overkomme mindre ikke bare nu under genoptræningen, men også derefter. Det siger sig selv. Vi kan ikke forvente, at Dronningen kan arbejde som før.

Dronning Margrethe har altid afvist enhver snak om abdicering. Man er dronning for livet, mener hun. Og hun kommer heller ikke til at pensionere sig selv, som prins Henrik gjorde i midten af 2010erne.

I stedet skal vi vænne os til det, vi ser lige nu. En langsom overdragelse af opgaver til kronprinsparret, der får mere og mere at se til de kommende år. Det er den naturlige udvikling og kommer til at give danskerne en forsmag på, hvad fremtidens kongehus bringer.

Timingen i Kronprinsens tale ved Dronningens regeringsjubilæum i september var derfor også perfekt.

»Du kan være vis på, at jeg som din næstkommanderende står lige bag dig. Loyal og fuld af respekt for den rejse, du har taget og stadig tager os alle med på,« sagde han til sin mor.