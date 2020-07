Prins Joachim blev fredag aften ramt af en blodprop i hjernen, og det er ikke kun i Danmark, at nyheden har medført forfærdelse og ønsket om, at han kommer sig hurtigt og effektivt.

Flere internationale medier har dækket sagen, heriblandt magasinet People, som desuden har lavet et Facebookopslag med artiklen.

Her giver mange udtryk for deres dybeste sympati, og en gennemgående reaktion er at bede til Gud for den danske prins.

'Åh, Gud. God og hurtig bedring. Må Gud beskytte dig til helbredelse meget hurtigt for din families skyld og Gud velsigne dig altid, skriver læseren Elsie Voincon eksempelvis.

Også den britiske tabloidavis Express har lagt en artikel om prins Joachims blodprop på Facebook, hvilket har fået flere britiske læsere til at ønske ham en god bedring.

51-årige prins Joachim er ifølge den nyeste meddelelse fra Kongehuset i stabil tilstand, efter han er blevet opereret i hjernen på et hospital i den sydfranske by Toulouse.

Det er endnu uvist om han får varige mén af blodproppen. Det afhænger af, om hjernen har været uden ilt så længe, at hjernecellerne i det ramte område er døde, siger lægen Peter Qvortrup Geisling til B.T.

»Nogle gange ser man, at folk kan gå hjem dagen efter næsten selv. Andre gange tager det længere tid. Det afhænger af blodproppens placering og de skader, den har forårsaget«, siger han i interviewet, som du kan klikke dig ind på herunder.