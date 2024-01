En amerikansk mand i 40erne blev torsdag varetægtsfængslet i Oslo, efter politiet fandt flere skydevåben og en notesblok med adresserne på medlemmer af det norske kongehus i mandens kuffert.

Den 40-årige erkender at have brudt våbenloven, men forklarer også ifølge hans forsvarer, Jørund Lægland, at han tog til Norge for at søge arbejde som landmand, skriver det norske medie VG. Lægland forklarer også, at manden fortalte toldvæsnet om våbnene, men at han ikke havde ammunition med til dem.

Forsvareren fortæller til det norske TV 2, at amerikaneren havde en Remington 6 mm riffel med i kufferten sammen med et ældre såkaldt sortkrudtsvåben.

»Sigtedes tilknytning til Norge og hans formål med opholdet synes blandt andet at være en særdeles optagethed af den norske kongefamilie og specielt prinsesse Ingrid Alexandra – som han ønsker at gifte sig med, ifølge hans forklaring,« står der i kendelsen.

Prins Christian havde på sin 18års fødselsdag prinsesse Ingrid Alexandra som borddame. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den 18-årige prinsesse Ingrid Alexandra er den ældste datter af kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Hun vil derfor en skønne dag sidde for bordenden i det norske kongehus.

Og det er ikke første gang manden har været lidt for tæt på det norske kongehus.

I 2021 blev han bortvist fra Norge, efter at være mødt op ved kronprinsparrets residens Skaugum i byen Asker lidt uden for Oslo, skriver VG.