Grevinde Alexandre er bestemt begejstret for, at hendes ældste søn netop er begyndt på en videregående uddannelse på Copenhagen Business School (CBS).

»Det er et godt sted. CBS er super god, og han er kommet godt ind og har mødt alle andre,« fortalte grevinden, der søndag deltog i Ecco Walkaton på Kastellet for 20 år i træk.

Prins Nikolai fik ligesom tusindvis af andre håbefulde unge sit uddannelsesønske opfyldt, da studieoptagelsen blev offentliggjort i midten af juli.

Kongehuset havde inden da oplyst, at prins Nikolai havde søgt optagelse på CBS.

Både prins Nikolai og prins Felix var med til Walkaton.

Det skete efter prinsen sidste år efter kun tre måneder opgav den militære uddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, hvor han skulle have uddannet sig til reserveofficer.

Prinsen havde tidligere i et interview med Euroman i juli 2018 antydet, at idéen om en militærkarriere ikke havde været helt hans egen.

Og i et interview med Billedbladet i år indrømmede prins Joachim, at han havde presset sin ældste søn.

Efterfølgende arbejdede prins Nikolai som trainee i milliardæren og ejendomsmatadoren Mikael Goldschmidts koncern.

Grevinde Alexandra og sønnerne Prins Felix og Prins Nikolai deltog søndag i Ecco Walkaton.

Derudover passede han sin modelkarriere.

Og nu har han altså taget hul på det akademiske studieliv.

Godt hjulpet til at dronning Margrethe, der ifølge Se og Hør har stillet en lejlighed til rådighed til prinsen nær Amalienborg.

Den nye uddannelse er til stor glæde for grevinde Alexandra, der fortalte, at sønnen helt selv har valgt studieretningen ’Business Administration and Service Management’.

Grevinde Alexandra og hendes to sønner Prins Nikolai og Prins Felix deltog sammen med tusindvis af motionister i Ecco Walkathon til fordel for Hjerteforeningen og SOS Børnebyerne. Turen blev skudt i gang fra Kastellet i København søndag den 8. september 2019.

»Hans studium er jo noget, han selv har besluttet. Det interesserer ham meget. Og han skal selv beslutte, hvad han vil bagefter,« sagde grevinden, der dog ikke var meget for, at pressen skulle interviewe hendes to sønner.

»Undskyld, de skulle skånes,« lød det fra Alexandra.

Hun skyndte sig at stoppe prinserne i at svare, da en journalist havde forsøgt sig med at stille et spørgsmål til de unge kongelige.

Til gengæld stillede både mor, prinser og familiens hun velvilligt op til alle de billeder, som pressen lystede at tage.