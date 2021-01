Han er kendt som prins Joachim og grevinde Alexandras andet barn og som Dronningens næstældste barnebarn.

Men modsat storebror prins Nikolai, der ofte er i medierne, så er det ikke meget, offentligheden kender til prins Felix’ personlighed. Nu løfter hans mor dog sløret lidt.

I den nye kinesiske dokumentar ‘A Bigger Role’, der har fokus på grevindens liv i Danmark, bliver de to prinser interviewet sammen med deres mor.

Og her afslører grevinde Alexandra, at prins Felix – ligesom sin far – har en skarp hjerne.

Prins Felix går på Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Felix går på Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Felix er et omvandrende leksikon – en omvandrende ordbog. Han ved alt,« lyder det rosende fra grevinde Alexandra.

»Så hvis du nogensinde spiller Trivial Pursuit, så vil man gerne have ham på sit hold«, siger hun til den kinesiske journalist, mens 18-årige prins Felix smiler til sin mor.

Allerede ved gymnasievalget viste den unge prins, at han godt kan træffe sine egne beslutninger. Mens prins Nikolai valgte den mondæne kostskole Herlufsholm i Næstved, så har prins Felix valgt Gammel Hellerup Gymnasium, der ligger tæt på det hjem, han deler med sin mor i Charlottenlund.

Her når han typisk at få en hjemmelavet smoothie til morgenmad, som grevinde Alexandra laver, hvis hun altså er hjemme. For ifølge dokumentaren tilbringer hun en del tid hos sin mor i Schweiz. Efter morgenmaden hopper den unge prins på jernhesten og cykler i skole.

Grevinde Alexandra ses her med sine to sønner i 2015. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra ses her med sine to sønner i 2015. Foto: Bax Lindhardt

I dokumentaren fortæller Alexandra, at det er befriende og dejligt, at begge hendes sønner nu er blevet store:

»Det er ikke mig, der er deres beskyttende forælder nu. De er højere end mig, de er stærkere end mig, og når jeg får et knus af dem, kan jeg virkelig mærke, at de også kan beskytte mig,« siger hun.

At grevinde Alexandra er stolt af sine sønner, har hun svært ved at skjule.

Tilbage i december fortalte hun i et interview med Alt for Damerne, at hun havde opdraget dem til at være gentlemen:

»Jeg har opdraget mine drenge til, at man trækker stolen ud for pigen. Ikke til hverdag, men når man er på en date eller har en borddame til en middag. Og jeg har også altid sagt til dem, at de skal kigge folk i øjnene, når de hilser på. Det er deres visitkort, og folk husker det. Der er kun én chance for at lave et førstehåndsindtryk,« lød det fra grevinden.

Du kan se hele den 42 minutter lange dokumentar i videoen øverst oppe.