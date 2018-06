På trods af sin titel som grevinde og sønnernes titler som prinser forsøger Alexandra at holde hverdagen så normal som mulig for dem.

Det fortæller hun i et åbenhjertigt interview med ugebladet HER&NU i forbindelse med, at hun i sidste uge var inviteret til Nordfyns Højskole for at fortælle om sit eget skifte fra livet i Hong Kong til livet i Danmark, hvor hun med egne ord følte sig hjemme med det samme.

Hendes to sønner - Nikolai på 18 år og Felix på 15, som hun fik med prins Joachim - har kun gjort den følelse stærkere. For det, at lade børnene vokse op i Danmark, er ifølge Alexandra den bedste start på livet, hun kunne give dem, blandt andet fordi det 'er let at være barn i Danmark', ikke en kamp. Og fordi, det stadig er muligt at sønnerne at gøre helt normale ting.

»Vi handler stadig ind i supermarkedet, og nogle gange står der så noget møg på forsiden af nogle af bladene om os, men vi griner bare af det, for det er jo en del af vores liv. Vi skal bare videre. Men jeg prøver på at gøre så mange normale ting med dem som muligt. Jeg synes, at både deres far og jeg har givet dem nogle virkeligt gode værdier med i deres liv. Det er noget, som jeg er meget stolt af,« siger hun til HER&NU.

Alexandra landede i Danmark i 1995 fra Hongkong og blev samme år gift med prins Joachim ved et eventyrligt efterårsbryllup. Eventyret sluttede dog i 2005 med en skilsmisse.

I slutningen af sidste år fortalte en hudløs ærlig Alexandra i et interview med Go' aften Danmark, at hun dengang valgte at tale åbnet med sine børn om bruddet, da 'det er klart, at man ikke skal sige til dem, at det bliver fantastisk, for det bliver det ikke'.

Her ses grevinde Alexandra ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag i maj. Foto: Henning Bagger Her ses grevinde Alexandra ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag i maj. Foto: Henning Bagger

Hun understregede dog også, at hun har et godt forhold til eksmanden den dag i dag.

»Jeg plejer at sige, at prins Joachim og jeg har det næstbedste efter et lykkeligt ægteskab - en lykkelig skilsmisse. Det er ikke for børnenes skyld. Vi har det bare godt med hinanden. Og det er dobbelt lykkeligt for børnene,« fortalte hun.