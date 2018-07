Hvad der af flere medier udlægges som et 'akavet øjeblik' og 'et sandt drama', da prins Nikolai onsdag i denne uge blev student fra Herlufsholm og stillede op til fotografering, får nu hans mor, grevinde Alexandra, til at tage bladet fra munden.

På en video, som Se og Hør har optaget og lagt på YouTube, ses det, at prinsesse Marie står med hånden på prins Nikolais ryg, mens hun viger pladsen, da hans mor, grevinde Alexandra, kommer hen til dem.

Historien har også nået Daily Mail, der har haft fat i en ekspert i kropssprog, der på jævnt dansk siger, at grevinden og prinsessen 'kæmper om prins Nikolai'. Derudover har også amerikanske Hello! Magazine og den australske tv-kanal Nine Network omtalt episoden.

Efter Se og Hør lørdag udgav en artikel med videoen, har grevinde Alexandras advokat Bjarke Vejby kontaktet bladet. Artiklen er nu forsynet med et citat:

»Grevinde Alexandra udtaler, at artiklen i enhver henseende er pure opspind og personligt krænkende.«

B.T. har også været i kontakt med Bjarke Vejby, der ikke ønsker at kommentere sagen. Vi ville gerne have hørt hans svar på, om grevinden overvejer retlige skridt mod Se og Hør.

»Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har sendt kommentaren til Se og Hør, fordi det er hendes oplevelse af, hvad der er sket,« siger Bjarke Vejby.

Bjarke Vejby ønsker heller ikke at oplyse, om han har tænkt sig at henvende sig til de udenlandske medier, der ikke har bragt kommentaren fra grevinde Alexandra.

Hvad ser du på videoen?

Se og Hørs chefredaktør Niels Pinborg tager henvendelsen fra Bjarke Vejby med ophøjet ro. Historien fejler intet, pointerer han.

»Jeg synes, man kan se, hvad der sker på billederne. Grevinde Alexandra har så en anden opfattelse end vores. Det er jo fair nok,« siger han, der ikke ved, om artiklen ender i Pressenævnet.

»Det er op til dem. Det tager vi stille og roligt.«