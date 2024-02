Den er gået rent ind hos befolkningen.

Kong Frederiks bog 'Kongeord', hvor den nye konge forklarer om, hvordan hans tid som regent skal tegnes og forklarer det valgsprog, han kunne proklamere for danskerne 14. januar.

Forlaget bag, Politikens forlag, har meldt ud, at der har været tale om en stor succes, og det er ikke kun i butikkerne, at der har været bud efter bogen.

Den Blå Avis skriver nemlig, at de har opdaget, at der er blevet søgt på et helt nyt ord på deres platform – nemlig 'Kongeord'.

»Når der er noget, der optager danskerne, kan vi også se det på DBA. DBA er en slags ’google’, bare med ’genbrug’. Hvis Tinkas nissehue er udsolgt, eller når danskerne skal på skiferie, kan vi også se det i de søgemønstre, der viser sig på DBA. Og derfor kan vi også se i vores nyeste data, at kongen nu har udgivet en ny bog,« fortæller Julie Schoen, presseansvarlig for DBA.

Bogen Kongeord, kong Frederik X fortæller til Jens Andersen, i Politikens Boghal i København, onsdag den 17. januar 2024. Bogen udkommer på Politikens Forlag. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Bogen Kongeord, kong Frederik X fortæller til Jens Andersen, i Politikens Boghal i København, onsdag den 17. januar 2024. Bogen udkommer på Politikens Forlag. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

I januar blev der søgt hele 1994 gange på ordet, og det må man altså gå ud fra var folk, der rigtig gerne ville have fat i den nye bog.

Vejle er den danske by, hvor flest danskere har søgt efter ordet.

Derefter kommer København, Hvidovre, Aarhus C og Ballerup.

Og det har overrasket hos Den Blå Avis, at det er folk i de større byer, der har søgt efter bogen.

»Man skulle måske tro, at det især var indbyggere fra mindre byer, der satte sig til tasterne for at få fingre i bogen, fordi der ikke er lige så mange boghandlere at prøve lykken hos i de mindre byer som i København, hvor der er kortere mellem boghandlerne,« fortæller Julie Schoen.

Det er fortrinsvis kvinder, der har søgt efter bogen.

24 procent af dem, der har søgt efter bogen, er 50-59 år gamle.