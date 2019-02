Ingen af de gaver, som den gravide hertuginde Meghan modtog onsdag til sit baby shower, valgte hun at åbne.

Og det er der en helt særlig årsag til.

Det afslørede den amerikanske tv-værtinde Gayle King, der var inviteret med til festligheden, da hun torsdag var på skærmen i CBS-programmet 'This Morning', som hun er fast vært på. Det skriver Hello Magazine.

Hertuginden ønskede nemlig at tage gaverne med sig hjem til London.

»Hun åbnede ingen af gaverne, fordi hun ønsker at gøre det (åbne dem, red.), når hun er tilbage i London, hvor hun og Harry er sammen igen,« forklarede Gayle King.

Amerikanske Meghan - som i maj sidste år blev gift med den britiske prins Harry og nu venter parrets første barn - havde ellers forsøgt at holde det hemmeligt, at hun var i New York City for at blive fejret med et såkaldt 'baby shower' af sine nærmeste veninder.

Der gik dog ikke længe, før flere medier fik færten af det, og siden er flere detaljer fra begivenheden blevet lækket.

I 'This Morning' fortalte Gayle King, der er bedste veninde med tv-værten Oprah Winfrey, og som var med til Meghan og Harrys bryllup, at der til festligheden var arrangeret, at alle skulle lave blomster-dekorationer.

ARKIVFOTO af prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: WILL OLIVER Vis mere ARKIVFOTO af prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: WILL OLIVER

»Jeg håber ikke, at hun har noget imod, at jeg deler det her, for jeg har aldrig oplevet noget lignende til et baby shower. De lavede blomster-dekorationer. De havde fået nogen til at komme og forklare, hvordan man kunne gøre det,« forklarede tv-værten og fortsatte:

»Vi lavede alle en individuel vase. Så tog Meghan, efter eget ønske, kontakt med en organisation, jeg ikke har hørt om, der hedder 'Repeat Roses', og alle dekorationerne blev doneret til forskellige nødhjælpsorganisationer. Jeg synes, det var en meget sød ting. Det viser, hvem hun er. Hun er venlig, hun er meget generøs. Og en meget, meget sød person.«

Det er første gang, Meghan, der tidligere er skuespillerinde og kendt fra tv-serien 'Suits', er tilbage i New York, efter hun sagde 'ja' til prins Harry i maj sidste år.

Angiveligt har besøget været planlagt i månedsvis, så hertuginden fik en chance for at se sine venner og slappe af, før parrets første barn kommer til verden.