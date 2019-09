Det er ikke hver dag, at man ser de kongelige på glatis.

Men kronprins Frederik måtte have et fast greb i den svenske kronprinsesse Victoria, da de sammen onsdag eftermiddag besteg den nye skibakke på toppen af energianlægget Amager Bakke.

Den kunstige skibakke på Amager var nemlig noget mere glat, end den så ud til.

Det fandt de to tronfølgere ud af, da de forsigtigt begav sig ud på blandingen af kunstig græs.

Kronprins Frederik havde godt fat i den svenske kronprinsesse på Amager Bakke. Foto: Silla Bakalus Vis mere Kronprins Frederik havde godt fat i den svenske kronprinsesse på Amager Bakke. Foto: Silla Bakalus

Besøget var det sidste punkt på dagsordenen i det svenske tronfølgerpars tre dage lange besøg i Danmark.

Og efter en heftig tirsdag og onsdag formiddag med mange tunge poster på programmet i blandt andet FN-byen og hos Dansk Industri, så var det lidt sjovere og hyggelige påfund på toppen af Amager Bakke meget kærkomment.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Victoria besøgte skibakken sammen.

Imens var deres respektive bedre halvdele, kronprinsesse Mary og prins Daniel, på besøg på Rigshospitalet.

Kronprins Frederik gav kronprinsesse Victoria en varm modtagelse onsdag formiddag foran Industriens Hus. Foto: Silla Bakalus Vis mere Kronprins Frederik gav kronprinsesse Victoria en varm modtagelse onsdag formiddag foran Industriens Hus. Foto: Silla Bakalus

Og det passede tilsyneladende de to tronfølgere ganske godt.

I hvert fald var det en noget mere afslappet kronprins, som man fik at se på toppen af Amager Bakke, hvorfra både han og Victoria kunne se helt til Sverige.

Det overrasker ikke kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen, at det netop var der, den danske kronprins var så afslappet:

»For det første handler det mere om sport og idræt, hvor han er på hjemmebane. Og så er det den sidste dag, efter at de lidt tungere ting er overstået.«

De to tronfølgerpar så strålende ud onsdag formiddag. Foto: Silla Bakalus Vis mere De to tronfølgerpar så strålende ud onsdag formiddag. Foto: Silla Bakalus

»Og endelig har han altid haft et meget nært forhold til kronprinsesse Victoria. De har kendt hinanden, siden de var små, så han slapper meget af i hendes selskab også, så der er nok mange grunde til, at han føler sig bedre tilpas ved sådan et arrangement som i dag,« lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen.

Kronprinsen virkede oprigtigt interesseret i skibakken, talte med nogle skiløbere og grinte og fornøjede sig med den svenske kronprinsesse.

Det danske kronprinspar har haft en tung forpligtelse under det svenske besøg, hvor de ikke blot har været værter, men hvor kronprinsen også har været regent i dronningens fravær.

Han har da heller ikke set lige fornøjet ud gennem alle besøgene.

Kronprins Frederik talte også med skiløberne på Amager Bakke. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kronprins Frederik talte også med skiløberne på Amager Bakke. Foto: Niels Christian Vilmann

Men onsdag eftermiddag var det en noget mere veltilfreds kronprins, der tog et fast greb rundt om kronprinsesse Victorias liv og selv foreslog, at parret skulle fotograferes med Sverige i baggrunden.

Det er ingen hemmelighed, at kronprins Frederik aldrig har været vild med rampelyset.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen har de seneste dage dog vist, at han i den grad er vokset med opgaven.

»De har virkelig trådt i karakter. Både han og Mary har påtaget sig rollen som værter og har vist, at de kan stå for sådan et besøg. Det er helt sikkert sådan en slags øvelse i at være konge,« siger han.

Er kronprins Frederik blevet bedre til at være i rampelyset?

»Ja, det synes jeg bestemt. Han er blevet meget bedre til at fremstå offentligt, end han var for fem eller ti år siden. Det er stadigvæk ikke sådan, at han synes, det er super fedt alt det, han skal. Men han gør det ti gange bedre, end han gjorde for nogle år siden,« siger Lars Hovbakke Sørensen.