Den svenske prinsesse Madeleines ældste datter fyldte for nylig ti år.

Men mens den tiårige prinsesse Leonore fik en officiel fødselsdagshilsen fra sin mor, så skal hun ikke regne med en fra sin royale grandtante.

Prinsesse Birgitta, der er søster til den svenske kong Carl Gustaf, har nemlig ikke fået sagt tillykke til sin brors barnebarn, fortæller hun til det svenske medie Hänt.

»Det har jeg ikke. Desværre har jeg heller ikke så meget kontakt med dem – med Madeleine har jeg, men ikke lige med hendes børn, nej,« lyder svaret fra prinsesse Birgitta.

På trods af sin status som den svenske konges søster er prinsesse Birgitta kendt for sin åbenmundethed.

Hun siger da også, at det er »rigtig sjovt« for den unge prinsesse, at hun fylder ti år.

Hänt har ligeledes spurgt det svenske kongehus, om der her fra officiel side kommer en lykønskning til den tiårige prinsesse Leonore.

Også her lyder meldingen, at der ikke vil komme en fødselsdagshilsen, men kongehuset melder, at 'fødselsdagen fejres privat'.

Prinsesse Leonore bor til daglig i Florida i USA med sin mor prinsesse Madeleine, far Chris O'Neill og yngre søskende prins Nicolas og prinsesse Adrienne.

