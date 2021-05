Prins Joachim føler den samme utilfredshed som sin far, prins Henrik, og han har svært ved at finde sin rolle i det danske kongehus.

Det slår han nu fast i et ærligt interview med det franske magasin Point de Vue. Her sætter prins Joachim ord på at være i skyggen af sin bror, kronprins Frederik. Da prinsen bliver spurgt ind til sin rolle, svarer han på hidtil uset ærlig vis:

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien,« siger prins Joachim og fortsætter:

»Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken..«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Point De Vue (@pointdevue)

Det er første gang, at prins Joachim går ind i den sprængfarlige debat, som prins Henrik gik ind i 2002, fordi han følte, han stod i skyggen af dronning Margrethe.

»I mange år har jeg været nummer to i Danmark. Det er en rolle, jeg er tilfreds med, men jeg vil ikke pludselig efter så mange år i Danmark se mig degraderet til nummer tre som en slags ligegyldigt vedhæng,« sagde prins Henrik dengang til B.T.

Prins Henrik døde i 2018. Foto: Kim Haugaard Vis mere Prins Henrik døde i 2018. Foto: Kim Haugaard

Nu føler prins Joachim altså, at historien gentager sig.

I 2019 meddelte kongehuset, at prins Joachim og prinsesse Marie skulle flytte med børnene prins Henrik og prinsesse Athena til Frankrig, for at prins Joachim kunne tage en militæruddannelse ved Ecole Militaire i Paris.

Siden har den kongelige familie boet i den franske hovedstad, hvor prins Joachim efterfølgende er blevet ansat som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris.

I juli måned blev prinsen ramt af en hjerneblødning, som han måtte opereres for på hospitalet i Toulouse.

På mirakuløs vis har prins Joachim ingen varige mén efter den livstruende oplevelse, og i september genoptog han arbejdet som forsvarsattaché.

I begyndelsen troede alle, at det var prins Joachims egen beslutning at flytte til Frankrig, indtil i sommeren 2020, hvor prinsesse Marie sagde, at de ikke selv havde valgt det.

»Det er ikke altid os, der bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide,« sagde prinsesse Marie til Se og Hør.

Nu siger prinsesse Marie til Point de Vue, at hun føler sig mere fri i Frankrig.

»Det er rigtigt, at jeg føler mig lidt friere. Dette vil måske give os mulighed for at finde vores sted, altid med den mission at repræsentere familien og vores land godt.«

Prinsesse Marie og prins Joachim Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Prinsesse Marie og prins Joachim Foto: BERTRAND GUAY

I interviewet med det franske magasin bliver prins Joachim også spurgt ind til, hvad han mener om prins Harrys exit fra det britiske kongehus.

»Jeg har enormt meget respekt for Prins Harry. Han er meget modig. Han turde følge sit hjerte. Alene han ved, hvordan han tænker,« siger prins Joachim.

Parallellen til det britiske kongehus' nummer to er også til at få øje på.

Prins Harry og hans amerikanske kone, Meghan Markle, trak sig sidste år fra deres forpligtelser i det britiske kongehus og blev efterfølgende frataget deres apanage og kongelige titler.

De flyttede samtidig fra Storbritannien til Californien.