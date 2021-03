Prins Harry og hertuginde Meghan blev ikke viet tre dage før deres officielle og tæt dækkede bryllup 19. maj 2018.

Det fastslår ærkebiskoppen i Canterbury nu én gang for alle. Og han bør om nogen kende sandheden.

Det var nemlig ham, der stod for vielsen.

»Det juridiske bryllup fandt sted om lørdagen (18. maj, red.). Jeg underskrev vielsesattesten, og jeg ville have begået en alvorlig lovovertrædelse, hvis jeg havde skrevet under, vel vidende at attesten ikke var korrekt,« siger Justin Welby således i et interview med la Repubblica.

Prins Harry og hertuginde Meghan udveksler løfter foran ærkebiskop Justin Welby 19. maj 2018. Foto: POOL New

Og dermed piller ærkebiskoppen altså hertuginde Meghans fortælling fra hinanden.

I det store tell it all-interview med Oprah Winfrey berettede hun ellers, at hun og prins Harry officielt skulle have lovet hinanden troskab og kærlighed i medgang og modgang allerede tre dage inden brylluppet.

»Ingen ved det, men vi ringede til ærkebiskoppen og sagde: 'Hør, denne ting, denne forestilling er for verden, men vi vil have, at dette ægteskab er mellem os',« forklarede hun blandt andet.

Herefter uddybede hun, at hun og prinsen afgav hinanden deres løfter i baghaven, Løfter, der i dag er blevet indrammet og nu hænger i parrets soveværelse.

Både hertuginden og prinsen understregede, at »bare de tre« – altså parret og biskoppen – var til stede den dag, de officielt blev viet.

At begivenheden tre dage senere blot var en stort anlagt forestilling, som hele verden kunne følge med i.

Udtalelserne vakte ikke overraskende opsigt. Havde det hele bare været skuespil? Hvordan kunne parret være blevet viet, når det kræver minimum to vidner, hvis en vielse ifølge britisk lov skal være gældende?

The Sun begyndte efterfølgende at undersøge sagen. Dykkede ned i arkiverne og fandt vielsesattesten. Konstaterede, at hertugindens udsagn ikke kunne være sandt.

Hertugiparret i den varme stol hos Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Dér stod det nemlig sort på hvidt: Parret blev viet 19. maj 2018. Vielsen fandt sted i St. George Chapel. Prins Charles og Meghans mor var hovedvidner.

»Jeg er ked af det, men Meghan er åbenlyst forvirret og er blevet misinformeret. De blev ikke gift tre dage tidligere foran ærkebiskoppen,« sagde en tidligere chefsekretær ved fakultetskontoret.

Få dage efter trak parret fortællingen tilbage. Eller rettere: De præciserede den.

»Parret udvekslede personlige løfter et par dage før deres officielle og juridiske bryllup 19. maj,« konstaterede en talsperson for parret overfor Daily Beast.

De nygifte par på vej ud fra kapellet. Foto: BEN STANSALL

Om dette er sandt, vides ikke. Ærkebiskop Justin Welby svarer nemlig hemmelighedsfuldt, når han bliver spurgt, hvad der skete forud for parrets officielle bryllup.

»Hvis du nogensinde taler med en præst, forventer du, at samtalen er fortrolig,« siger han til la Repubblica og fortsætter:

»Det gælder, uanset hvem jeg taler med. Jeg havde en række private møder med hertugparret af Sussex forud for brylluppet.«

»Du kan tolke det, som du vil. Men det juridiske bryllup var om lørdagen. Men jeg kommer ikke til at fortælle, hvad der skete ved de andre møder.«