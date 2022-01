To dage. Så længe regner den amerikanske advokat David Boies med, at det vil tage at udspørge prins Andrew om forholdet til advokatens klient, Virginia Giuffre.

I sidste uge besluttede en domstol på Manhattan, at Prins Andrew inden den 14. juli skal stille sig til rådighed for advokaten og besvare hans spørgsmål i den sag, hvor hertugen af York er anklaget for seksuelt misbrug en mindreårig.

Nu afslører David Boies sine planer for den kommende høring, skriver Daily Mail.

»Selvfølgelig, vil jeg stille ham en masse spørgsmål. Og selvom nogle af spørgsmålene vil være ubehagelige, vil jeg ikke blive aggressiv eller på nogen måde være ubehagelig. Jeg vil opføre mig respektfuldt,« lover advokaten ifølge avisen.

Virginia Giuffre med sin advokat, David Boies, i 2019. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Virginia Giuffre med sin advokat, David Boies, i 2019. Foto: SHANNON STAPLETON

Skulle sagen senere ende i retten, har David Boies allerede nu meddelt, at han ikke regner med, at det vil blive nødvendigt at indkalde hverken Andrews ekskone Sarah, hertuginde af York, eller hans døtre Beatrice eller Eugenie som vidner.

Ligesom han har lovet, at han ‘ikke vil indkalde’ Dronning Elizabeth.

Den 80-årige advokat har ry for at være en af de bedste på sit felt. Han har tidligere landet store økonomiske forlig for sine klienter og har ført politisk tunge sager – for eksempel repræsenterede han Al Gore efter valget i 2000, hvor der var usikkerhed om valgresultatet. Og han har været med til at ændre lovgivningen i Californien, så det i dag er muligt for homoseksuelle at blive gift.

Men nu gælder det sagen, hvor den i dag 38-årige Virginia Guiffre anklager Prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var kun 17 år gammel.

Det efterhånden så velkendte billede fra 2001 af prins Andrew og Virginia Giuffre med Ghislaine Maxwell i baggrunden. Foto: Netflix Vis mere Det efterhånden så velkendte billede fra 2001 af prins Andrew og Virginia Giuffre med Ghislaine Maxwell i baggrunden. Foto: Netflix

Prins Andrew har benægtet ikke bare sagen, men overhovedet at have kendt Giuffre. I et forsvar med ikke mindre end 41 punkter afviste han i denne uge gennem sin advokat alle anklager. Samtidig bad han om, at sagen skal køres som en nævningesag.

Et af de forhold hertugen af York benægter er eksistensen af et foto af ham, med armen om en meget ung Virginia Giuffre. Derimod har han sagt, at han ‘mangler tilstrækkelig information til at indrømme eller benægte’ eksistensen af fotografiet.

Det forsvar er kommet bag på den garvede amerikanske anklager, som han siger ifølge Daily Mail:

»Han kunne have sagt: ‘Jeg vidste ikke, hun var mindreårig.’ Han kunne have sagt: ‘Der var fuldstændig konsensus om affæren’. Der var mange ting, han kunne have sagt, som ville være svære at angribe. Men dette er uforståeligt.«