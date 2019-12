Selvom man er medlem af kongehuset, er det ikke ensbetydende med, at livet ikke byder på overraskende drejninger, som det gør for alle andre.

B.T. har været i gemmerne og fundet 10 historier om vores allesammens kongelige familie, som overraskede os i det forgangne årti.

Organisationen 'Danske taler' hædrede Kronprinsessen med en pris for den flotte tale til Kronprinsens 50-års fødselsdag, og det er da også et øjeblik, som mange husker. Når en ægte kronprinsesse proklamerer, at hendes mand stadig står skarpt i lycra, så er det noget, folk bider mærke i.

Det er en ting, som mange danskere sætter stor pris på, men da nyheden kom ud om, at Kronprinsen ville løbe side om side med os almindelige dødelige, var det også noget, som vakte opsigt. Det skete i forbindelse med Kronprinsens 50-års fødselsdag i 2018.

Det er ikke kotume, at de kongelige reklamerer for konkrete produkter, så da den unge prins Nikolai stod og poserede foran en Renault i en reklame fra et udlejningsfirma, vakte det opsigt. Det viste sig dog også at være lidt imod den officielle tilgang til tingene, og derfor var kongehuset også ude med en undskyldning.

Prins Joachim og prinsesse Marie var nogle af dem, der fik brudt deres privatlivs fred, da Se og Hør via en anonym kilde i Nets afslørede deres bryllupsrejse til Canada på baggrund af hemmelige kreditkortoplysninger. Sagen udspillede sig hovedsageligt i 2014.

Man skulle ikke tro, at et par hvide Nike-sko kunne få så meget opmærksomhed, men da Kronprinsessen parrede en beige tweedkjole med de praktiske sko, blev der sågar skrevet om det i udenlandske medier.

Det var ganske vist et chok, men da Kronprinsen som bekendt har greb om danskernes hjerter, har det nok ikke skadet hans omdømme, at han for en dag slap lidt på formerne og dukkede glad og dansende op på scenen ved en Nephew-koncert på Skanderborg Festival i 2018.

Når man er kongelig, får man i nogle henseender lov til ting, som andre ikke gør. Mange danskere mente dog, at det var over stregen, da Kronprinsen i sin kronebil fik lov til at køre to gange over Storebæltsbroen, selvom den var lukket af sikkerhedsmæssige årsager på grund af stormen Egon, som rasede i januar i 2015.

Man havde længe kunnet følge prins Joachims problemer med det sønderjyske gods Schackenborg, men alligevel kom det som en overraskelse, da han valgte at rykke teltpælene op og flytte til det nordsjællandske i 2014.

Prins Henriks helbred havde længe skrantet, men alligevel kom hans død som et chok for mange danskere og sikkert især royale tilhængere. Hans kiste stod på Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke i starten af 2018, og danskere stod i kø i timevis for at sige deres sidste farvel.

Hele sit liv kørte prins Henrik parløb med sin kone, men han var også kendt for at have sin egen mening. Inden sin død nåede han også at tage et stort opgør med kongelige traditioner, da han valgte ikke at blive lagt i sarkofag ved siden af sin kone i Roskilde Domkirke - til stor overraskelse for mange.