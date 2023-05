London var i weekenden på den anden ende, da kong Charles blev kronet.

Kongelige fra hele Europa kom ilende til den historiske begivenhed, og også prins Harry, som har ligget i åben krig med det britiske kongehus, troppede op til sin fars store dag.

Han havde dog ikke sin kone, hertuginde Meghan Markle med. Eller havde han?

På de sociale medier bredte der sig hurtigt en humoristisk teori om, at hun faktisk var til stede i Westminster Abbey. Det skriver New York Post.

Tror du, at Karl Jenkins i virkeligheden er Meghan Markle i forklædning?

Seere fik nemlig øje på en person, som de mente var Meghan Markle i forklædning.

'Megan, du snyder os ikke,' skrev en person på Twitter og delte et billede af personen, mens en anden skrev: 'Jeg ved ikke meget om kroningen, men jeg ved, at det der helt åbenlyst er en forklædning, og at de 100 procent sikkert er der for at stjæle kronjuvelerne'.

Men personen, som seerne havde udset sig, var altså hverken Meghan Markle eller en smykketyv i forklædning. Det er såmænd den 79-årige komponist Sir Karl Jenkins, som faktisk fik spillet sin musik under kroningen.

Nu er hovedpersonen så selv ude på TikTok, hvor han grinende kan afvise, at han er Meghan Markle i forklædning.

»Jeg var ret overrasket over, at nogen troede, jeg var Meghan Markle i forklædning,« forklarer han.

Han kommenterer også sit udseende, som trods alt var det, der fik seerne til at bemærke ham i første omgang, og siger, at han altså altid ser sådan ud.

»Åh, og mit overskæg er sågar blevet nævnt i The Times (britisk avis, red.). Men jeg har altså haft det overskæg, siden jeg var 18 år gammel. Det var meget trendy dengang. Så det er mig. Der er ikke noget uhyggeligt eller overraskende ved det,« slår han fast.

Det er dog ikke alle, der er klar til at acceptere hans forklaring, for joken fortsætter i kommentarfeltet, hvor en bruger skriver 'det her er præcis, hvad Meghan Markle i forklædning ville sige', mens en anden skriver, 'jeg har aldrig set dig og Meghan Markle i samme rum, sir'.

Der er dog også mange, der roser Karl Jenkins for at tage det hele med et smil.