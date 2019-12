Under en frokost bemærkede Sveriges dronning Silvia, at prinsesse Estelle slet ikke rørte fisken.

Da dronningen spurgte den syv-årige prinsesse om årsagen, blev hun noget overrasket over svaret.

Det skyldes hverken kræsenhed eller manglende sult, at barnebarnet holdt fingrene fra fisken, fortæller dronning Silvia til den Svenska Dagbladet ifølge Expressen.

»Jeg spurgte: 'Synes du ikke kunne lide fisken? Vil du ikke spise?',« spurgte dronningen den lille prinsesse.

Dronning Silvia fik noget af en overraskelse, da hun hørte prinsesse Estelles svar. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Svaret kom prompte:

»Nej, for den spiser plastik.«

Dronningen forklarer videre, at prinsesse Estelle er blevet meget opmærksom på konsekvenserne af, at der er plastik i havene, og hvor farlige plastpartikler er for både dyr og os mennesker.

Derfor har hun truffet beslutningen om ikke at spise fisk.

I interviewet fortæller dronning Silvia, at også resten af kongefamilien er blevet mere opmærksomme på klimaet. Kong Carl Gustaf opfordrer folk til at være opmærksomme på kun at flyve, når det er nødvendigt, mens dronningen selv kører i elbil.

Klimaet kom for alvor på dagsordenen verden over i 2019 – ikke mindst på grund af en anden svensker, den 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg.

Syv-årige Estelle er kronprinsesse Victoria og prins Daniels ældste barn og eneste datter.

Parret har også tre-årige prins Oscar.