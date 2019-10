55 officielle opgaver på 77 dage.

Kronprinsesse Mary er en travl kvinde, og det er der en god grund til, hvis man spørger kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen.

»Når man har de evner, som hun har, så synes jeg, hun gør præcis, hvad man måtte forvente,« siger han.

B.T. har foretaget en optælling af Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessens officielle opgaver fra sommerferiens udgang 15. august og frem til den 31. oktober 2019. I perioden har kronprinsparret blandt andet været på officielt erhvervsfremstød i Paris, ligesom parret fra mandag til torsdag efter ifølge Kongehusets kalender er i Tokyo i forbindelse med det japanske kejserpars tronskifteceremoni.

Dronning Margrethe tager en tur i den nye metrolinje Cityringen den 29. september 2019. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Dronning Margrethe tager en tur i den nye metrolinje Cityringen den 29. september 2019. Foto: Ida Marie Odgaard

Dronningen scorer dog alligevel højest med hele 62 opgaver fordelt på 32 dage. Det høje antal skyldes blandt andet, at hun havde en del opgaver på kort tid under sit besøg i Slesvig-Holsten i september.

Selvom der er en del officielle arrangementer på programmet, er det dog ikke det eneste, de royale medlemmer laver. Det understreger kongehuseksperten Jon Bloch Skipper.

»Der foregår en del bag kulissen, vi ikke kan se i kalenderen,« siger han, da vi taler med ham.

Det gælder især for Dronningen, da hun er landets regent, vurderer eksperten.

Dronning Margrethe ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Flensborg Havn og modtages på havnen den 3. september 2019. Foto: AXEL HEIMKEN Vis mere Dronning Margrethe ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Flensborg Havn og modtages på havnen den 3. september 2019. Foto: AXEL HEIMKEN

Men lad os komme tilbage til optællingen, hvor det er tydeligt at se, hvad Sebastian Olden-Jørgensen mener, når han siger, at kronprinsesse Mary har særlige evner.

Mary overhaler sin mand

Kronprinsen har 50 punkter i kalenderen fordelt på 27 dage.

Med 55 officielle opgaver fordelt på 30 dage når kronprinsesse Mary altså lige op over sin mand.

Med den lille difference bliver konklusionen nu nok alligevel, at parret ligger på niveau, når man tager et kig på deres kalender.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ankommer til mindegudstjeneste i Holmens Kirke i København torsdag den 5. september 2019 i anledning af flagdag for Danmarks udsendte. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ankommer til mindegudstjeneste i Holmens Kirke i København torsdag den 5. september 2019 i anledning af flagdag for Danmarks udsendte. Foto: Niels Christian Vilmann

Der er dog en forskel: Kronprins Frederik er tronarving, og det er Kronprinsessen ikke. Derfor ville det ikke være noget, man så skævt til, hvis hun tog færre opgaver end Kronprinsen.

»Det er selvfølgelig et udtryk for, at kronprinsesse Mary er både dygtig og anerkendt. Hun er et aktiv, som kongehuset forstår at gøre brug af,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og fortsætter:

»Havde hun været stille og indadvendt, så havde man ikke forventet, at hun tager det antal opgaver, som hun gør.«

Han mener altså, at det er et bevidst valg fra både Kronprinsessens og kongehusets side, at hun påtager sig samme antal opgaver som sin mand.

Den royale familie deltog i åbningen af Folketinget på Christiansborg den 1. oktober 2019. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Den royale familie deltog i åbningen af Folketinget på Christiansborg den 1. oktober 2019. Foto: Niels Christian Vilmann

'Han gør det ikke dårligt, men…'

Og det er en stor fordel, da Kronprinsen ikke har samme kommunikative og folkelige evner som sin hustru, mener Sebastian Olden-Jørgensen.

»Han gør det ikke dårligt, men han gør det bare mindre brillant, end hun gør. Han har en god vilje og et godt humør. Det er venligheden, der bærer ham igennem det,« lyder det fra kongehuseksperten.

Som både regentpar og kronprinspar fungerer man som et team, forklarer han.

Derfor bliver det særlig tydeligt, når det nærmeste, man kan sammenligne med, er dronning Margrethe og og prins Henrik.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på toppen af den nye triumfbue, La Grande Arche, under et erhvervsfremstød i Paris, mandag den 7. oktober 2019. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på toppen af den nye triumfbue, La Grande Arche, under et erhvervsfremstød i Paris, mandag den 7. oktober 2019. Foto: Ida Marie Odgaard

»Henrik meldte sig jo lidt ud, da han levede. Mary er en helt anderledes partner til tronarvingen,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Og når man, som tilfældet er for kronprinsparret, følges af en stor del af den danske befolkning på både sociale medier og i dagbladene, så er det vigtigt, at man har tanke på, hvordan man fremstår, påpeger eksperten.

»Enhver kan følge med, og enhver kan kigge meget med. Det kræver ikke engang, at man følger med i medierne,« siger Sebastian Olden-Jørgensen om kronprinsparrets tilstedeværelse på sociale medier og fortsætter:

»Så vidt jeg kan se, så har det været en stor succes.«