Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er 43 år siden, at Lord Louis Mountbatten, afdøde prins Philips morbror, mistede livet under et attentat begået af IRA.

Men det betyder ikke, at det sidste kapitel er skrevet om manden, der havde en lang og glorværdig karriere i den britiske flåde. Han bliver nemlig nu anklaget for en voldsom forbrydelse.

En mand ved navn Arthur Smyth, som nu står frem for første gang, fortæller nemlig, at han i 1977, da han var 11 år gammel, blev misbrugt to gange af Lord Mountbatten.

Det skriver Daily Mail.

Overgrebene skulle have fundet sted på Kincora børnehjemmet i Nordirland.

For fem år siden fandt en offentlig undersøgelse, at mindst 39 drenge var blevet misbrugt på Kincora. For fire årtier tiden blev tre medarbejdere fængslet for at have misbrugt 11 ofre på børnehjemmet.

Undersøgelsen kritiserede blandt andet myndighederne for ikke at have handlet.

Nu skal retten i Belfast for første gang høre de anklager, der rettes mod Lord Mountbatten.

56-årige Arthur Smyth fortæller, at det var medarbejderen William McGrath, der blev kendt som bæstet fra Kincora, der først misbrugte ham, før han siden præsenterede ham for Lord Mountbatten.

Det var dog først to år senere i forbindelse med Lord Mountbattens død, at Arthur Smyth blev klar over, hvem han var.

»Du glemmer ikke, hvem der misbrugte dig. Stol på mig. Du fortrænger det, men du glemmer det ikke. Jeg lukkede ned for det i årevis. Jeg skammede mig over det, der var sket, men nu vil jeg have fred.«

Arthur Smyths advokat fortæller, at de godt ved, anklagerne mod Lord Mountbatten ikke vil vække glæde hos alle – især i kølvandet på dronning Elizabeths død.

Det fremgår ikke præcis, hvornår høringerne, hvor Arthur Smyth vil fortælle om sine oplevelser, skal finde sted.

Daily Mail har forsøgt at få en kommentar til anklagerne fra det britiske hof, men de har ikke ønsket at udtale sig.