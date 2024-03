'Kongehuset bag kulissen'.

De seneste måneder har markeret en kæmpe omvæltning i vores kongehus, men hvad byder fremtiden egentlig på for dronning Margrethe? Hun er jo egentlig gået på en slags pension - men er hun nu også det?

Vi ser nærmere på Dronningens nye tilværelse i dagens udsendelse.

Og så er det ingen hemmelighed, at abdikationen herhjemme i den grad har startet en debat i vores nabolande. Kan abdikationer være på tale i andre europæiske kongehuse?

Så var det også i denne uge, at Kong Frederik pludselig på instagram kunne vise, at han havde haft et helt særligt besøg - nemlig af præsidenten for den internationale cykelunion.

Og måske er vi her ude i, at ét billede siger mere end 1000 ord? Vi ser nærmere på billedet og hvad det siger om Kongens evner udi diplomati senere i programmet - og så skal vi også tale lidt om noget andet, billedet viser - nemlig Kongens indretningsstil.