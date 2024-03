'Kongehuset bag kulissen'.

Der er dømt vinterferie i det danske land - og også i Kongehuset. Kongeparret er nemlig taget på vinterferie og har overladt pligterne til dronning Margrethe. Men er det for tidligt?

Måske er en ferie tiltrængt, for alt tyder også på, at kongeparret får en travl sommer - der er nemlig planlagt hele to statsbesøg og to officielle besøg over sommeren. Hvad kan vi forvente?

Jim Lyngvild har nok engang skabt debat. Denne gang fordi han har lavet nogle AI-generede billeder af den nye konge - som bestemt ikke falder i alles smag. Men er det okay at lave den slags billeder? Senere i udsendelsen har vi Jim Lyngvild med.

Fra en omdiskuteret person til en anden skal vi også vende blikket mod Storbritannien, hvor prins Harry nok engang er i søgelyset og beskyldes for at tænke mere på eget brand end sin familie.

Der er med andre ord nok at tale om i dagens udsendelse.

Ugens medvært er Jakob Steen Olsen, kongehuskommentator på Berlingske, og programmets vært er som altid Fie West.