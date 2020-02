Prinsesse Marie mødte lørdag flere unge klimaaktivister på sin tur i Uganda. En af dem – en 11-årig pige – bevægede prinsessen så meget, at hun fik våde øjne.

Den 11-årige Karen Keza Matsiko læste nemlig et digt op for prinsesse Marie.

Digtet hed 'Min smukke mark' og handlede om, at hendes smukke mark grundet klimaforandringerne snart ville være fortid.

Digtet sluttet med frasen, at pigen vidste, ’at du og jeg nok skal finde en løsning’, sagde hun, mens hun pegede på prinsessen.

Prinsesse Marie mødte lørdag flere unge klimaaktivister, herunder den kun 8-årige Leyna Kagere Mutebi ( i blå kjole), der sang en sang for prinsessen. Her planter de sammen et mangotræ. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie mødte lørdag flere unge klimaaktivister, herunder den kun 8-årige Leyna Kagere Mutebi ( i blå kjole), der sang en sang for prinsessen. Her planter de sammen et mangotræ. Foto: Bax Lindhardt

Og det var så bevægende, at både pressen og prinsessen havde svært ved ikke at knibe en tåre.

»Det var sådan et smukt digt,« lød det fra prinsesse Marie

Lørdag var generelt en meget bevægende dag under besøget i Uganda, hvor prinsesse Marie er taget med som protektor for Folkekirkens Nødhjælp.

Prinsessen ser blandt andet på bæredygtige projekter og projekter, der kan afhjælper madspil.

Prinsesse Marie blev meget bevæget, da 11-årige Karen Keza Matsiko læste et digt op. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie blev meget bevæget, da 11-årige Karen Keza Matsiko læste et digt op. Foto: Bax Lindhardt

Flere yngre klimaaktivister var derfor mødt op lørdag for at mødes med prinsessen – her i blandt 15-årige - Bonita Murungi, der er studerende og forfatter til flere børnebøger om klima.

Den unge studerende havde taget to bøger med til prinsesse Marie, som prinsessen blev meget glad for.

»Mange tak, og som jeg sagde, så vil jeg læse de bøger for mine børn om aftenen,« sagde prinsesse Marie, der også fandt det meget passende, at kapitel 1 i bogen hed: 'et royalt venskab'.

»Så nu er vi alle venner«, sagde Marie og gav forfatteren et kram.

Også den kun 8-årige Leyna Kagere Mutebi, der har imponeret i Ugandas svar på X Factor, var mødt op for at synge en lille klimasang for prinsessen.

Det bevægede også prinsesse Marie, der roste den lille pige.

Prinsesse Marie er i Uganda frem til søndag.

Lørdag aften vil besøget byde på en officiel reception hos den danske ambassadør i Uganda.